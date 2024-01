“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk: Có hàm ý “chê bai” Emma Raducanu gặp may ở US Open, bị cộng đồng mạng phản ứng

Đánh bại đối thủ người Nga - Maria Timofeeva (hạng 170 WTA) 6-2 và 6-1, “Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk đang trải nghiệm chuỗi ngày thành công nhất ở đấu trường Grand Slam đình đám. Tuy vậy, cô vừa bị điểm trừ khi hàm ý “chê bai” Emma Raducanu gặp may trong quá trình đăng quang US Open 2021...

Kostyuk đang chơi rất thành công ở Australian Open 2024

Kostyuk gây được thiện cảm khi đang chơi kỳ Grand Slam hay nhất sự nghiệp tại Melbourne Park - lọt đến tứ kết. Ngoài ra, cô cùng với Dayana Yastremska cũng tạo nên kỳ tích mới cho quần vợt nữ Ukraine, khi cả 2 lọt vào vòng đấu dành cho “bát đại mỹ nhân”.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, cô cũng không ngần ngại nói về “cuộc chiến bị lãng quên” tại quê nhà, rằng bom đạn và réo gào ngay phía trên nhà cô mà thế giới lại phân tâm vì quá nhiều “chuyện thường ngày khác”.

Tuy vậy, khi đề cập đến “sự may mắn của nhánh thăm” tại đấu trường Grand Slam nói chung, rồi liệt kê cả trường hợp “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu khá gặp may với nhánh thăm “dễ dàng” tại kỳ giải US Open 2021, từ đó đăng quang vô địch, Kostyuk đã bị phản ứng...

Với chiến thắng chỉ sau 2 ván đấu trước Timofeeva, đây là lần đầu tiên tại Australian Open 2024 - Kostyuk không phải thi đấu đến ván đấu thứ 3. Cô tâm sự với cánh phóng viên, cô xứng đáng có được trận đấu dễ dàng hơn.

Marta xứng đáng có trận đấu dễ dàng hơn

“Ba trận đấu đầu tiên của tôi cực kỳ khó khăn. Ví dụ như hôm nay, tôi lại có trận đấu dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi kiểu như là: “Ồ, được rồi, rất xứng đáng”, các bạn biết đó”, Kostyuk mở màn bài phát biểu của mình.

“Rồi chúng ta sẽ thấy. Tôi cũng không biết nữa. Tôi còn thêm 3 trận đấu nữa. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Có lẽ, tôi sẽ ngồi đây trong 1 tuần và giống như là, “Ồ, các bạn biết đó, cũng không quá tệ. Nó thật sự dễ dàng. Chúng ta hãy cùng chờ xem”.

Thành tích của Marta Kostyuk ở 3 vòng đầu tiên _Thắng Claire Liu 6-3, 4-6, 6-1 _Thắng Elise Mertens 5-7, 6-1, 7-6 (10-6) _Thắng Elina Anavesyan 3-6, 6-4, 6-4

Kể từ đây, bài phát biểu của Kostyuk bắt đầu chuyển hướng sang việc, nhánh thăm ở đấu trường Grand Slam khác nhau như thế nào, và rằng Raducanu có nhánh thăm thuận lợi hơn so với Leylah Fernandez trước khi lọt vào chung kết US Open 2021...

“Mỗi ngày, mỗi một kỳ Grand Slam, mỗi một giải đấu đều là rất khác biệt và độc nhất vô nhị. Mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Ai đó có thể có một nhánh thăm rất dễ dàng, và ai đó phải đi theo một nhánh thăm cực kỳ khó khăn”.

“Tôi có một ví dụ dễ hiểu nhất, là khi Leylah đối đầu với Emma trong trận đấu chung kết, thì Leylah có nhánh thăm như thế nào, Emma có nhánh thăm như thế nào. Emma, không có ý xúc phạm đâu, nhưng Leylah thật sự đã chiến đấu vì mạng sống trong từng trận đấu”.

Raducanu bị Kostyuk nhắc đến

“Tôi nghĩ, có những tay vợt thật sự thắng Grand Slam và họ nói rằng: “Ồ, tôi không nghĩ tôi có thể hồi phục từ tình trạng thể chất và tinh thần này”. Những người khác lại kiểu như là: “Ồ, ổn thôi, tôi có thể làm lại như vậy”.

“Vì thế, tôi nghĩ rằng, điều đó là độc nhất vô nhị. Tôi ước tôi đã trải qua trải nghiệm này để cho các bạn câu trả lời thích hợp. Nhưng tôi vẫn đang nỗ lực vì điều đó. Chúng ta hãy cùng chờ xem sao”.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng phản ứng Kostyuk, họ lôi kết quả thua thảm của cô trước đối thủ trẻ người Anh ra để so sánh, dù Emma đã bị loại ở Australian Open năm nay. Họ cũng có lưu ý với cô rằng, để lọt đến chung kết US Open, Raducanu đã đấu 10 trận đấu...

Raducanu trải qua 10 trận thắng, không thua ván nào, để đăng quang US Open 2021

