Man.United - Liverpool (22 giờ ngày 1-9): Hấp dẫn trận derby nước Anh

Man.United và Liverpool, 2 CLB thành công nhất nước Anh gặp nhau tại sân vận động Old Trafford hẳn có nhiều điều để nói. Điều thú vị là người ta ít đề cập đến Arne Slot, người chỉ mới cầm quân 2 trận ở Liverpool, mà lại nói đến HLV Ten Hag, người có 2 năm ở Old Trafford.

Man.United và Liverpool sẽ so tài ở trận derby nước Anh

Man.United không thường được đem ra so sánh với Man.City, “gã hàng xóm” ở thành Manchester, đơn giản vì sự khác biệt đã quá rõ. Phần nhiều sẽ lấy Liverpool làm tấm gương để đánh giá Man.United. Đầu tiên, là yếu tố quá khứ, khi mà trước lúc Man.City thống trị giải Ngoại hạng Anh suốt thập niên qua thì 2 đội bóng có cùng màu áo đỏ này luôn tự hào giàu thành tích nhất bóng đá Anh. Nói cách khác, không nhìn lên được thì ta… nhìn xuống.

Kế đến, từ lúc Ngoại hạng Anh ra đời đến nay, Liverpool cũng chỉ mới 1 lần đăng quang, nhưng họ vẫn được ngợi ca khi nỗ lực không biết mệt mỏi cho danh vị. Hơn nữa, kể cả khi không thể lật đổ Man.City thì Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp vẫn là đối thủ đồng cân đồng lạng với lối chơi thật sự khiến CĐV của họ tự hào.

Man.United thì ngược lại. Họ vẫn có tham vọng, nhưng từ lúc Sir Alex Feguson nghỉ hưu đến nay, tròn 10 năm Man Unitd chỉ… đi ngang hoặc đi xuống. Thay HLV liên tục, nhưng ngày càng xa rời dáng vẻ của một đội bóng đủ khả năng tranh chấp chức vô địch. Danh hiệu đã không có, phong thái cũng chẳng còn. Nên giờ, không ai so họ với Man.City, mà chỉ cần họ chơi thứ bóng đá khí phách như Liverpool cũng đã là rất đáng kể.

Thế nên, mọi sự chú ý dồn vào HLV Ten Hag, người đã giữ được chiếc ghế của mình nhờ 2 trận đấu tại Cúp FA. Thứ nhất là thắng Man.City ở chung kết, trước đó chính là đánh bại Liverpool ở tứ kết, trận đấu được nhớ đến như quả bom phá hỏng toàn bộ mùa giải cuối cùng của HLV Klopp ở sân Anfield. Vấn đề là sẽ chẳng mấy ai nhớ đến các chiến thắng ấy nếu Man.United lại bị Liverpool lấn lướt ở các cuộc đối đầu tại Premier League.

Hơn nữa, đây đã là mùa giải thứ 3 của Ten Hag ở Anh, trong khi người đồng hương Hà Lan đang dẫn dắt Liverpool là Arne Slot chỉ chuẩn bị bước vào trận đấu thứ 3 ở xứ sương mù. Ten Hag được ưu ái nhiều hơn bất kỳ HLV nào sau thời Sir Alex, trong khi Slot phải chịu áp lực từ di sản khổng lồ của người tiền nhiệm Klopp. Bây giờ mà không đánh bại Liverpool thì đến lúc nào? Chưa kể 3 lần đụng độ ở mùa giải năm ngoái, đội chủ sân Old Trafford đều bất bại, bao gồm trận hòa 2-2 ở Old Trafford.

Nói công bằng, thành tích của HLV Ten Hag trong các trận đấu với Liverpool đã được cải thiện đáng kể, vấn đề là mỗi khi thua Liverpool, họ đã thua rất thảm - những trận thua gần đây gồm 0-7, 0-5 và 0-4. Theo thống kê, Ten Hag đã đánh bại Slot trong 2 lần gặp nhau gần nhất khi còn ở giải Hà Lan. Ten Hag hẳn rất mong muốn những kết quả tương tự được lặp lại trước đội bóng mới của Slot.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Slot đang bay cao cùng Liverpool với 2 trận toàn thắng mà không thủng lưới bàn nào. Liverpool từng đánh bại Man.United 3-0 trong trận giao hữu trước mùa giải mới. Tuy nhiên, nếu chỉ tính những trận đấu chính thức, Liverpool chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trước Quỷ đỏ thành Manchester.

Cũng liên quan đến con số thống kê, chỉ Man.City (9 lần) giành chiến thắng trên sân khách ở Old Trafford thường xuyên hơn Liverpool (7) trong lịch sử giải đấu và Mohamed Salah là cầu thủ đến Old Trafford và ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Premier League (6 bàn). Ở phía ngược lại, người hâm mộ Man.United sẽ hy vọng trận đấu sẽ mang lại sức sống cho Marcus Rashford, người đã ghi 7 bàn vào lưới Liverpool trong sự nghiệp của mình, tất cả những bàn thắng đó đều đến ở Old Trafford.

Đội hình dự kiến: l Man.United (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Garnacho; Zirkzee. l Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota.

CHU NGỌC