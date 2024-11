Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh tranh tài ở Giải các tay vợt bóng bàn xuất sắc 2024

Mỹ Trang sẽ tiếp tục góp mặt tại giải các tay vợt xuất sắc 2024

Danh sách 40 tay vợt đủ điều kiện theo quy định để tham dự Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024 đã được bộ môn bóng bàn (Cục TDTT) và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam công bố.

Trong số này, bóng bàn nữ tiếp tục có một số gương mặt hàng đầu như Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM), Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM), Nguyễn Bạch Thanh Thư (TPHCM), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Nguyễn Thị Kiều My (Công an Nhân dân T&T), Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T)... còn phía nam có Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân T&T), Nguyễn Duy Phong (Hải Dương), Nguyễn Đăng Hiệp (Quân đội)...

Năm nay, giải được tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương từ ngày 1-12. Theo điều lệ quy định, tổng giải có 20 tay vợt nam, 20 tay vợt nữ tham dự và đó là những VĐV vào vòng 8 đơn nam, đơn nữ (và 1 tay vợt nam, 1 tay vợt nữ có thành tích xuất sắc ở các nội dung đôi, đồng đội) tại giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024; các tay vợt giành HCV đơn nam, đơn nữ nhóm tuổi U14-15, U16-17, U18-19, U20-21, U22-23 tại giải vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2024; các tay vợt đạt HCV đơn, đơn nữ theo nhóm tuổi tại giải các tay vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2024; các tay vợt giành HCV đơn nam, đơn nữ giải các đội mạnh quốc iga 2024...

Ở mùa giải năm nay, Nguyễn Khoa Diệu Khánh là nhà vô địch đơn nữ giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024 cũng như vừa có HCV đơn nữ giải các đội mạnh quốc gia 2024. Tay vợt Nguyễn Anh Tú vô địch đơn nam giải quốc gia và giải các đội mạnh quốc gia 2024.

Theo quy định, VĐV thi đấu Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024 sẽ đánh vòng tròn 1 lượt qua đó chọn người có thành tích xuất sắc nhất trao ngôi vô địch nam, vô địch nữ. Diệu Khánh và Mỹ Trang đang là tuyển thủ quốc gia, được dự báo có cơ hội thành công ở nội dung nữ giải lần nay tại Hải Dương.

MINH CHIẾN