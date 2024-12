Lương Jeremie Loic Nino phá kỷ lục quốc gia từ kết quả giải bơi thế giới 2024

Lương Jeremie Loic Nino đã có thông số chuyên môn tốt tại giải đấu ở Hungary trong nội dung 100m tự do nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội tuyển bơi Việt Nam chính thức vào tranh tài giải bơi vô địch thế giới 2024 (dành cho hồ ngắn 25m) tại Hungary ngày 11-12 theo giờ địa phương.

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đã cho biết tại giải năm nay, theo các chuẩn đạt được, đội tuyển có 3 kình ngư góp mặt gồm Nguyễn Thúy Hiền (nữ), Nguyễn Quang Thuấn, Lương Jeremie Loic Nino (nam).

Toàn giải, 3 tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam được tranh tài trong 6 nội dung (mỗi kình ngư tham gia thi đấu 2 cự ly).

Lương Jeremie Loic Nino là người thi đấu đầu tiên tại nội dung 100m tự do nam. Đây là 1 trong những nội dung thu hút đông đảo VĐV tham gia với 11 lượt đấu vòng loại. Lương Jeremie Loic Nino tranh tài tại lượt vòng loại thứ 8. Xuất phát tại làn 3, kết thúc cuộc tranh tài, kình ngư người TPHCM về đích vị trí thứ 6 với thông số 48”11. Kết quả chưa đủ giúp Lương Jeremie Loic Nino có suất dự bán kết nội dung tại giải lần này. Tuy nhiên, thành tích trên là thông số khích lệ cho cá nhân Lương Jeremie Loic Nino khi đã vượt kỷ lục quốc gia lập từ năm 2016 của Hoàng Quý Phước là 48”56. Như vậy sau 8 năm, nội dung trên đã có Lương Jeremie Loic Nino lập kỷ lục quốc gia mới.

Trong lượt bơi vòng loại thứ 8 mà Lương Jeremie Loic Nino góp mặt, về nhất là VĐV Youssef Ramadan (Ai Cập) với thời gian 46”24. VĐV này giành suất vào bán kết nội dung. Đáng chú ý, lượt đấu đã có 3 VĐV dẫn đầu đạt hời gian vào bán kết.

Xếp hạng chung cuộc Lương Jeremie Loic Nino đứng vị trí 37/101 VĐV tham dự cự ly 100m tự do nam tại Hungary lần này.

Hiện tại, Lương Jeremie Loic Nino là 1 trong những tuyển thủ bơi nam của Việt Nam có tốc độ mạnh mẽ nhất ở cự ly ngắn trên đường đua xanh. Tuyển thủ từng giành 1 HCB cự ly 100m tự do và 1 HCV tiếp sức 4x100m tự do nam tại SEA Games 31, 3 HCĐ (50m tự do, 100m tự do, tiếp sức 4x100m tự do nam) tại SEA Games 32.

Trong ngày tiếp theo, Lương Jeremie Loic Nino sẽ tiếp tục thi đấu nội dung 50m tự do nam.

MINH CHIẾN