Lê Nguyệt Minh thắng chặng 2 giành áo xanh

Đánh bại người đàn em Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Gourp) và đối thủ trực tiếp Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời), “Vua nước rút” một thời Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Gourp) xuất sắc giành chiến thắng chặng 2 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2023, qua đó vươn lên mặc áo xanh sau 2 chặng.

Sau khi chơi khá thành công trong chặng 1, Nhựa Bình Minh Bình Dương đang thâu tóm 3 danh hiệu quan trọng gồm: nhất đồng đội và áo vàng lẫn áo xanh của Hà Kiều Tấn Đại. Đặc biệt, Hà Kiều Tấn Đại đang có lợi thế rất lớn do tạo được khoảng cách 7 giây so với Đặng Thành Được (Le Fruit Đồng Nai) và trên 20 giây so với các tay đua mạnh về nước rút. Chính vì thế trong chặng 2 diễn ra sáng nay từ La Gi (Bình Thuận) đi Vũng Tàu dài 122 km, toàn bộ tập thể Nhựa Bình Minh Bình Dương đã dàn đội hình bảo vệ thành quả.

Mặc dù chịu rất nhiều đợt tấn công tung ra từ các đối thủ mạnh như: TPHCM, An Giang, Đồng Tháp nhưng Nhựa Bình Minh với tay đua chủ lực – ngoại binh người Tây Ban Nha Javier đã hoá giải thành công đưa tốp đông cùng nhau về đích. Điều này đồng nghĩa, ngoài 3 tay đua về đầu được thưởng 10. 6, 4 giây, những tay đua cùng tốp sẽ tính đồng thời gian. Do đó, Nhựa Bình Minh Bình Dương chắc chắn bảo toàn được ngôi vị nhất đồng đội và chiếc áo vàng của Hà Kiều Tấn Đại. Họ chấp nhận buông xuôi chiếc áo xanh để cho các “ông lớn” nhiều tham vọng tranh giành.

Sau khi bị giam ở chặng 1, các tay đua nước rút tốt nhất Việt Nam bắt đầu lên tiếng. Trước mắt, họ đánh áo xanh và có cơ hội thì đánh luôn áo vàng. Tuy được đánh giá cao, nhưng tay đua Trần Tuấn Kiệt (Đồng Tháp) gặp vấn đề về sức khoẻ nên không xuất hiện trong các pha nước rút. Do đó, cuộc tranh chấp tốc độ giữa các tay đua mạnh chỉ còn 3 cái tên: Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời), Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group).

Trong chặng ngày hôm nay, họ so tài nhau ở 2 lần rút giải thưởng dọc đường thứ 1 và đích đến. Tay đua Lê Nguyệt Minh đang có phong độ tốt khi thắng giải thưởng dọc đường và vượt qua Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Tấn Hoài tại đích đến thắng chặng. Với thành tích này, Lê Nguyệt Minh chính thức mặc chiếc áo xanh sau 2 chặng từ tay Hà Kiều Tấn Đại.

Mặc dù mất áo xanh, nhưng Hà Kiều Tấn Đại vẫn còn giữ áo vàng sau 2 chặng và Nhựa Bình Minh Bình Dương đứng đầu giải đồng đội xếp trên Le Fruit Đồng Nai và TPHCM New Group. Tay đua Đặng Thành Được (Le Fruit Đồng Nai) tiếp tục mặc chiếc áo trắng.

Ngày mai, cuộc đua thi đấu chặng cuối từ Vũng Tàu về TPHCM. Với việc Lê Nguyệt Minh chỉ còn kém áo vàng Hà Kiều Tấn Đại chỉ 14 giây mà chặng này có đến 3 điểm Sprint, nên Nhựa Bình Minh Bình Dương sẽ rất vất vả cho việc bảo vệ chiếc áo vàng chung cuộc cho mình.