Kỳ nghỉ đông của các CLB Ngoại hạng Anh: Ai nghỉ và nghỉ trong bao lâu?

“Chúng tôi sẽ không được nghỉ ngơi vì bây giờ ưu tiên hàng đầu là trận đá lại”, HLV Nuno Santo của Nottingham Forest than thở sau khi đội bóng của ông bị đội chơi ở giải League One Blackpool cầm hòa trên sân nhà. Ông đã lên kế hoạch cư trú tại St George's Park để làm việc chuyên sâu với nhóm cầu thủ mà ông vừa nhận nhiệm vụ dẫn dắt.

Các cầu thủ West Ham dự kiến ​​​​sẽ được nghỉ trong tuần này nhưng sẽ trở lại tập luyện vào thứ Sáu để chuẩn bị cho trận đấu lại với đội bóng Championship Bristol City, trong khi HLV Thomas Frank của Brentford lại lặng lẽ nổi giận khi đội bóng của ông phải đá lại với Wolves làm hỏng mất hai tuần nghỉ ngơi. “Đây là kết quả tồi tệ nhất, về mọi mặt,” HLV Thomas Frank nói sau khi chứng kiến ​​các cầu thủ của mình nỗ lực để có được trận hòa trên sân nhà mặc dù đối thủ chỉ còn 10 người sau 9 phút.

Crystal Palace đang ở trên cùng một con thuyền với Everton, trận đá lại ở cúp FA đã làm gián đoạn thời gian nghỉ của họ.

Sau khi Covid-19 và World Cup mùa đông 2022 khiến thời gian nghỉ trong ba mùa giải qua bị hủy bỏ, vì thế đối với nhiều đội, việc bỏ lỡ kỳ nghỉ đông là một mất mát lớn. Kỳ nghỉ đông của Liverpool sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa, khi trận bán kết lượt đi Carabao Cup trên sân nhà gặp Fulham sẽ diễn ra vào thứ Tư. Sau đó, họ có 11 ngày trước trận đấu tiếp theo tại Premier League.

Nhưng trong khi Luton đã hủy kế hoạch nghỉ thứ Hai tuần này để có thể chuẩn bị cho trận đấu được sắp xếp lại ở Premier League vào thứ Sáu với Burnley, trận đấu đã được dời đi để nhường chỗ cho trận đấu lại với Bolton, ít nhất họ có thể mong đợi một thời gian nghỉ ngơi sau đó trong mùa giải.

Cùng với Luton là Aston Villa, Burnley, Chelsea, Everton, Fulham, Manchester City, Manchester United, Newcastle và Tottenham, sẽ bước vào nửa sau của kỳ nghỉ xen kẽ, khi họ không có trận đấu nào ở Premier League cho đến tuần cuối cùng của tháng 1. Tuy nhiên, tiến độ ở giải cúp có nghĩa là sẽ có trận đấu ở vòng 4 vào cuối tuần ngày 21-1.

Sau tháng 12 bận rộn chứng kiến ​​nhiều đội thi đấu 8 trận, tháng 1 dành nhiều thời gian hơn trên sân tập và cơ hội hiếm có để nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng một số kế hoạch đã bị gián đoạn. HLV Blackpool, Neil Critchley đã có phản ứng gay gắt trước những lời phàn nàn của HLV Premier League sau khi buộc phải đá lại với Nottingham Forest: "Đó là một lịch trình bận rộn, vâng, nhưng vậy thì sao? Cứ tiếp tục đi!"

Khi nào họ sẽ trở lại thi đấu?

Thứ ba ngày 9-1: Middlesbrough vs Chelsea - Bán kết Carabao Cup

Thứ tư ngày 10-1: Liverpool vs Fulham - Bán kết Carabao Cup

Thứ sáu ngày 12-1: Burnley vs Luton

Thứ bảy ngày 13-1: Chelsea vs Fulham, Newcastle vs Man City

Chủ nhật ngày 14-1: Everton vs Aston Villa, Manchester United vs Tottenham

Thứ ba ngày 16-1: Blackpool vs Nottingham Forest, Bolton vs Luton, Bristol City vs West Ham, Wolves vs Brentford – Đá lại FA Cup

Thứ tư ngày 17-1: Everton vs Crystal Palace - Đá lại FA Cup

Thứ bảy ngày 20-1: Arsenal vs Crystal Palace, Brentford vs Nottingham Forest

Chủ nhật ngày 21-1: Sheffield United vs West Ham, Bournemouth vs Liverpool

Thứ hai ngày 22-1: Brighton vs Wolves

Thứ ba ngày 23-1: Chelsea vs Middlesbrough - Bán kết Carabao Cup

Thứ tư ngày 24-1: Fulham vs Liverpool - Bán kết Carabao Cup

Thứ ba ngày 30-1: Nottingham Forest vs Arsenal, Fulham vs Everton, Luton vs Brighton, Crystal Palace vs Sheffield United, Aston Villa vs Newcastle

Thứ tư ngày 31-1: Man City vs Burnley, Tottenham vs Brentford, Liverpool vs Chelsea

NHẬT TÂN