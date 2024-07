Khởi tranh giải bóng đá ngành xe miền Nam lần 3 – 2024

Đội Long Thành Phát thắng Winca 6-2 ở trận ra quân

Trong lần thứ 3, PPF ZAPPA CUP 2024 thu hút 28 đội bóng tham dự, cao nhất từ trước đến nay. Chất lượng đội bóng hạng A tăng đáng kể với sự tham gia của nhiều tuyển thủ Quốc Gia. Giải đấu này vốn là một sự kiện thường niên được Hiệp Hội phụ kiện ô tô TPHCM tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu và rèn luyện thể thao cho cán bộ công nhân viên đang công tác trong ngành xe tại các tỉnh thành miền Nam.

Giải năm nay tiếp tục tổ chức 2 hạng đấu bao gồm Hạng A dành cho cấp độ chuyên nghiệp, trong khi Hạng B tiếp tục là sân chơi truyền thống và dành riêng cho anh em cán bộ, công nhân viên trực thuộc các doanh nghiệp ngành xe. So với hai mùa giải trước, PPF ZAPPA CUP 2024 có số lượng cầu thủ cùng đội bóng đông đảo hơn đáng kể. Hạng A vẫn thu hút 8 đội bóng nhưng áp dụng thể thức thi đấu sân 7 theo xu hướng của bóng đá phủi chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Nhiều nghệ sĩ cùng góp mặt tại giải đấu năm nay

Trong khi đó, Hạng B được các doanh nghiệp ngành xe tích cực ủng hộ, tăng số lượng lên đến 20 đội bóng và tổ chức theo 5 bảng đấu. Với quy định cho phép liên quân với nhau, vì vậy 20 đội bóng tham dự nhưng có đến gần 30 doanh nghiệp góp mặt, tạo nên quy mô lớn chưa từng có cho PPF ZAPPA CUP 2024. Giải còn có sự tham dự của những tên tuổi hàng đầu, thậm chí một số tuyển thủ Quốc gia cũng đã góp mặt, giúp nâng tầm đáng kể chuyên môn và hình ảnh của giải đấu.

Đáng chú ý là Phạm Văn Luân (đang trong màu áo Công An Hà Nội sẽ góp mặt trong đội hình ZIVENT FILMS); Lương Viết Hải (còn gọi là Hải Cao) đang khoác áo MY MY FC tại giải VĐQG 7 người SPL sẽ góp mặt trong đội hình Long Thành Phát; Nguyễn Đắc Huy, cựu tuyển thủ futsal QG sẽ góp mặt trong đội hình Thành Phát Auto…

Ông Võ Hoàng Sơn chia sẻ tại lễ khai mạc

Ông bầu Võ Hoàng Sơn, thương hiệu ZAPPA cũng từng là nhà tài trợ Kim Cương cho mùa giải đầu tiên tranh cúp GB CUP 2022, chia sẻ: “Tôi có một niềm đam mê rất lớn với bóng đá và đầu tư rất nhiều cho đội bóng của mình. Chính vì vậy, là một doanh nghiệp trong ngành xe, tôi cũng muốn anh em có một sân chơi thực sự, không chỉ tăng tính gắn kết, giao lưu mà còn lan tỏa hình ảnh tích cực, lành mạnh của ngành xe đến với cộng đồng. Đây là lý do vì sao tôi mong muốn tiếp tục ủng hộ cho giải đấu này”.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang trong cabin chỉ đạo

Tham dự giải năm nay gồm 8 đội ở hạng A và 20 đội ở hạng B. Giải diễn ra từ ngày 7 đến 28-7 tại sân PM Sport, đường Tân Sơn – Quận Tân Bình, TPHCM. Giải thưởng chung cuộc cho các đội đứng Nhất, Nhì, đồng hạng Ba ở hạng A là 30 triệu, 15 triệu và 5 triệu đồng. Hạng B là 20 triệu, 12 triệu và 5 triệu đồng. Hạng C là 10 triệu cho đội vô địch và 5 triệu đồng cho đội hạng Nhì, không có giải Ba.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao thêm các giải cá nhân dành cho Vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, cầu thủ xuất sắc ở hai hạng A và B, mỗi giải thưởng trị giá 1 triệu đồng. Mỗi trận đấu sẽ trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận với số tiền 500.000 đồng.

CAO TƯỜNG