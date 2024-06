Khởi tranh giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2024

Các gương mặt nữ trẻ quốc gia được trở lại đội bóng chủ quản thi đấu ở Quảng Trị lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cơ hội thể hiện của cầu thủ trẻ

Năm ngoái, 4 đội bóng xuất sắc nhất lọt vào chung kết giải vô địch trẻ quốc gia 2023 là Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình (nam) và Long An, Thái Nguyên (nữ). Khép lại giải, nam Thể Công Tân Cảng cùng nữ Long An đã ngôi vô địch. “Năm nay, các đội giữ ngôi vô địch năm ngoái vẫn là đội được đánh giá có ưu thế nhất. Các đơn vị này đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đạt chất lượng tốt nên nhiều đội bóng phải dè chừng”, đại diện ban giám sát giải đấu chia sẻ trong cuộc họp chuyên môn trước khi giải khai màn.

Giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia năm nay ghi nhận 25 đội tham dự. Điều đó cho thấy, các đơn vị trong cả nước tập trung cho công tác đào tạo trẻ đồng thời những đơn vị có đội ở giải vô địch quốc gia phải đảm bảo đội trẻ của mình dự giải đấu. Sau khoảng 5 năm, bây giờ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tập trung trở lại 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trẻ quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế. Từng đội sẽ thi đấu trong tháng 7 tới đây. Do vậy, giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2024 là một trong những phép thử để các ban huấn luyện kiểm tra trình độ VĐV, tìm kiếm thêm con người mới. Đội nữ trẻ U20 Việt Nam đã kết thúc chương trình tập trung giai đoạn đầu tiên (ngày 19-5) và tất cả cầu thủ đã trở lại đơn vị chủ quản còn đội nam trẻ U20 Việt Nam vẫn ở giai đoạn tập trung (tới hết ngày 30-7) nhưng một số tuyển thủ đủ tuổi thi đấu trẻ vô địch quốc gia được trở về đơn vị chủ quản tranh tài.

Năm ngoái, Đặng Thị Hồng (Thái Nguyên, nữ) và Phạm Văn Chung (Ninh Bình, nam) là những người được danh hiệu cầu thủ trẻ tấn công xuất sắc nhất giải. Lần này, Đặng Thị Hồng có tham dự giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia 2024 trong khi Phạm Văn Chung không góp mặt. Vừa qua, Đặng Thị Hồng là một trong những gương mặt hiệu quả của đội tuyển nữ trẻ U20 Việt Nam thi đấu Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 nên tay đập của Thái Nguyên tiếp tục được giới chuyên môn chú ý ở giải năm nay.

Lần đầu HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa lĩnh ấn

Sự chú ý nhiều nhất giải lần này hướng về HLV trưởng đội nữ Long An – bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Cựu tuyển thủ quốc gia này đã chuyển sang công tác huấn luyện bóng chuyền nữ trẻ Long An thời gian qua. Đây là lần đầu tiên, cô đảm trách vai trò HLV trưởng nữ trẻ Long An dự giải vô địch trẻ quốc gia. Năm ngoái, đội nữ Long An vô địch liên tiếp giải trẻ quốc gia, trẻ các câu lạc quốc quốc gia và HLV trưởng là bà Ngô Thị Vàng. Mới đây, HLV Ngọc Hoa tham gia ban huấn luyện đội nữ trẻ U20 Việt Nam thi đấu tại Đắk Lắk và xuyên suốt thời gian tuyển thủ tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh rồi Trung tâm HLTTQG Hà Nội, HLV này là một trong những phụ tá làm công tác huấn luyện cùng HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt.

Khi hỏi rằng áp lực về thành tích và chuyên môn ở vai trò HLV trưởng đội nữ trẻ Long An như thế nào, HLV Ngọc Hoa cười và bảo “tôi vẫn đang nỗ lực học hỏi kinh nghiệm huấn luyện từ các người thầy đi trước cũng như làm công tác chuyên môn hiệu quả nhất từ kinh nghiệm thực tiễn của mình tới các cầu thủ. Khi ra sân, cầu thủ sẽ luôn giữ một tinh thần quyết tâm cao nhất”.

HLV Ngọc Hoa đảm trách vai trò HLV trưởng nữ Long An tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đưa tới giải vô địch trẻ quốc gia 2024, đội hình nữ trẻ Long An có được dàn cầu thủ đồng đều với Lê Lê Bách Hợp, Nguyễn Thị Như Ngọc, Phạm Cao Trâm Anh, Trình Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Vũ Ngọc Anh, Võ Thị Thúy Vy, Mai Ngọc Tuyển, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Huỳnh Ngọc Thư, Nguyễn Từ Như Ý, Tào Khánh My. Trong đó, 3 tay đập Như Ngọc, Bảo Ngọc, Ngọc Thư là những người sở hữu chiều cao trên 1m80. “Giải trẻ luôn là giải thi đấu thực chất nhất bởi từng đơn vị trình làng cầu thủ do chính mình đào tạo nên bất kỳ HLV nào cũng muốn đạt một kết quả cao nhất”, HLV Ngọc Hoa bày tỏ thêm.

25 đội bóng gồm Long An, Hà Nội, Ninh Bình, Bến Tre, Biên Phòng, Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Công an Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, TPHCM, Trà Vinh, Công an TPHCM (nam) và Long An, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ngân hàng Công thương, Đắk Lắk (nữ) sẽ thi đấu tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Trị từ ngày 2-6 tới ngày 15-6. Các đội đã được bốc thăm theo bảng đấu của mình ở cuộc họp kỹ thuật trước giải.

MINH CHIẾN