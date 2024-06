Khi Kylian Mbappe trở lại

Kylian Mbappe đã thay mặt nạ mới để tham gia buổi đá tập

Ba Lan là đội đầu tiên bị loại khỏi Euro 2024 sau 2 trận thua liên tiếp. Đội bóng Đông Âu gặp bất lợi lớn khi mà tiền đạo danh tiếng Robert Lewandowski chấn thương gân kheo trước thềm giải đấu nên không thể ra sân ở thua Hà Lan 1-2 và chơi không tốt khi được tung vào sân ở hiệp hai trận thua Áo 1-3. Trận cuối cùng gặp Pháp là cơ hội để Ba Lan có thể rời Đức với ít nhất 1 điểm danh dự. Ba Lan không chịu áp lực của điểm số với tư thế của kẻ ngoài cuộc ngay tại Euro 2024 có thể đánh bại Pháp lần đầu tiên kể từ năm 1982 tới nay.

Pháp gặp hoàn cảnh gần giống với Ba Lan khi mà tiền đạo đội trưởng Kylian Mbappe không thể thi đấu ở trận quan trọng gặp Hà Lan do gãy mũi vào cuối trận thắng Áo. Les Bleus đã có 4 điểm trong tay sau 2 trận đấu nhưng thực tế chưa có cầu thủ Pháp nào ghi bàn. Họ thắng Áo nhờ bàn phản lưới nhà và hòa Hà Lan không bàn thắng một cách may mắn vì bàn thắng của Xavi Simons hợp lệ nhưng vẫn bị trọng tài không công nhận. So về hàng tấn công, Pháp thua Ba Lan bởi đội bóng Đông Âu đều tự mình ghi bàn thắng trong cả hai trận thua vừa qua.

Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng của bảng D được nhận định sẽ có hình ảnh tươi mới của Les Bleus nhờ sự trở lại của Mbappe. Tiền đạo 25 tuổi gác chuyện phẫu thuật mũi sau giải để mang mặt nạ tiếp tục thi đấu ở Euro 2024. Anh trở lại tập luyện đầy đủ với các đồng đội và ghi 2 bàn, kiến tạo 2 bàn ở trận giao hữu trong sân đóng kín cửa với đội U21 Paderborn. HLV Didier Deschamps cho biết việc Mbappe có được ra sân ngay từ đầu hay không phải chờ tới sát giờ mới có thể quyết định vì cần theo dõi tình trạng sức khỏe của cầu thủ này kỹ càng hơn nữa.

Pháp cùng với Tây Ban Nha là hai đội chưa để thủng lưới bàn nào ở Euro 2024 lần này nhưng ông Deschamps thừa nhận phải hết sức thận trọng trước Lewandowski. Tiền đạo đang khoác áo Barcelona không có cảm giác bóng tốt ở trận thua Áo nhưng người hâm mộ nhìn thấy Lewy nhanh nhẹn hơn trên sân tập trong những ngày gần đây. Nhiều khả năng Lewy sẽ có mặt ngay từ đầu ở trận gặp Pháp và rất quyết tâm có bàn thắng đầu tiên và điểm số đầu tiên để chia tay Euro 2024.

Người hâm mộ có cảm giác chênh vênh bởi vì cả hai đội bóng đều phải chờ đợi sự tỏa sáng của hai cầu thủ cố gắng trở lại thi đấu dù chấn thương chưa bình phục. Nếu như Ba Lan đã chia tay cuộc chơi thì tư thế của ứng cử viên vô địch của Pháp đang bị nghi ngờ.

Đối đầu trực tiếp

04/12/2022 Pháp – Ba Lan 3-1 World Cup 2022

10/06/2011 Ba Lan – Pháp 0-1 Giao hữu

18/11/2004 Pháp – Ba Lan 0-0 Giao hữu

23/02/200 Pháp – Ba Lan 1-0 Giao hữu

17/08/1995 Pháp – Ba Lan 1-1 VL Euro 1996

Đội hình dự kiến:

PHÁP (4-2-3-1): Mike Maignan – Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez – N’Golo Kante, Adrien Rabiot - Ousmane Dembele, Antonie Griezmann, Marcus Thuram - Kylian Mbappe

BA LAN (3-5-2): Wojciech Szczesny - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemyslaw Frankowski, Piotr Zielinski, Bartosz Slisz, Jakub Moder, Nicola Zalewski - Karol Swiderski, Robert Lewandowski

Dự đoán: Pháp thắng 3-1

HOÀNG HƯNG