Khai mạc giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024

Chương trình khai mạc giải đấu đã có những màn trình diễn ấn tượng tại Quảng Ninh. Ảnh: BỘ CÔNG AN

> Giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 diễn ra tại Việt Nam ngày 6-12

Lần đầu Việt Nam tổ chức giải đấu trên. Giải do Bộ Công an cùng Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới phối hợp tổ chức.

Chương trình thi đấu của giải diễn ra tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh từ ngày 6 tới 9-12 với sự góp mặt của hơn 2.000 quan chức, HLV, VĐV tới từ 29 đoàn trên thế giới. Đoàn taekwondo chủ nhà của Công an Nhân dân Việt Nam đăng ký 70 VĐV tham dự đầy đủ các nội dung.

Tại lễ khai mạc tối 6-12, Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, đại tướng Lương Tam Quang đã đánh giá đây là giải đấu nhiều ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị về thể thao cho các HLV, VĐV tham dự. Đồng thời, giải lan tỏa giá trị của môn võ taekwondo trong các lực lượng thực thi pháp luật các nước, góp phần thúc đẩy hợp tác về mọi mặt giữa các tổ chức an ninh, cảnh sát, giữa các quốc gia, vì một thế giới hòa bình, an ninh, an toàn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng bày tỏ sự tin tưởng giải đấu sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp và các đoàn được chủ nhà Việt Nam tiếp đón chu đáo nhất.

Sau khai mạc, các võ sỹ sẽ bước vào tranh tài những nội dung hấp dẫn tại giải lần này. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Giải tranh tài với khẩu hiệu xuyên suốt là: “Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát taekwondo – người bảo vệ công dân toàn cầu”.

Các võ sỹ tranh tài theo 2 hạng mục gồm nội dung của Giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 (đối kháng, quyền, công phá, thi đấu đồng đội đối với nam, nữ các độ tuổi, hạng cân quy định của chuyên môn) và Lễ hội cảnh sát taekwondo châu Á 2024 (đối kháng, quyền (A/B), công phá, quyền tự do, thể dục taekwondo, thi đấu toàn đội).

Với đối kháng, ban tổ chức đưa vào thi đấu 16 hạng cân (thuộc nhóm Olympic), biểu diễn quyền có 5 nội dung và 5 nội dung của công phá, kỹ năng tự vệ, tấn công, biểu diễn võ thuật.

MINH CHIẾN