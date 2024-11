Judo Việt Nam giành HCĐ giải vô địch kata thế giới 2024

Đội judo Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2024. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An cho biết đội tuyển Việt Nam giành được 1 tấm HCĐ ở giải thế giới năm nay.

“Chúng ta có Nguyễn Quỳnh Hương và Đỗ Trần Cẩm Tú tham dự nội dung ju no kata ở nhóm tuổi U23 và đứng vị trí thứ 3, giành HCĐ. Đây là kết quả đáng ghi nhận của đội tuyển judo Việt Nam. Vô địch nội dung này là đội Nhật Bản”, ông Nguyễn Hữu An cho biết. Theo kết quả thi đấu, võ sỹ Việt Nam giành 380,5 điểm còn đội Nhật Bản đạt 401 điểm trong khi vị trí thứ 3 là đội Italy (382,5 điểm).

Đội judo Việt Nam đăng ký 12 võ sỹ tham dự giải lần này để thi đấu 4 nội dung đối với hệ vô địch và 2 nội dung đối với nhóm tuổi U23. Năm nay, giải được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) thu hút 282 võ sỹ của 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham dự. Đây là giải đấu của Liên đoàn judo thế giới tổ chức nên tất cả VĐV hàng đầu của kata trong judo đều góp mặt.

Có 5 nội dung được đưa vào tranh tài đối với nam, nữ gồm nage no kata, ju no kata, kime no kata, katame no kata và kodokan goshin jutsu.

Năm ngoái khi dự giải này được tổ chức ở UAE, tuyển judo Việt Nam từng giành được HCB trong nội dung kodokan goshin jutsu. Ông Nguyễn Hữu An cho biết, các võ sỹ của Việt Nam đều tích lũy được chuyên môn tốt trong giải bởi qua mỗi cuộc thi đấu, VĐV Việt Nam sau khi cọ xát sẽ rút thêm kinh nghiệm. Giải đấu đã khép lại trong ngày 11-12.

MINH CHIẾN