Italy có suất thứ 5 tại Champions League mùa tới

AS Roma nhiều khả năng là đại diện Italy nhận phần thưởng suất thứ 5 tham dự Champions League.

Với việc AS Roma và Atalanta đủ điều kiện vào bán kết Europa League, trong khi Fiorentina tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất ở Europa Conference League, đã giúp Italy dẫn đầu trên bảng xếp hạng thành tích châu Âu của UEFA. Theo đó, Italy dẫn đầu với 19,428 điểm, trước Đức (17,928), Anh (17,375), Pháp (16,083) và Tây Ban Nha (15,312). Tổng số điểm được tính trung bình trên tất cả các đội của mỗi quốc gia đã chơi ở 3 giải đấu của UEFA mùa này.

Hai quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng sẽ được trao thêm một suất tham dự Champions League mở rộng gồm 36 đội của mùa giải tới, và UEFA đã xác nhận vào thứ Sáu rằng Italy hiện có thể về đích không thấp hơn vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Như vậy đội kết thúc thứ 5 tại Serie A (vị trí hiện do AS Roma nắm giữ) sẽ nhận được suất bổ sung. Thậm chí, Serie A có thể có đội thứ 6 dự Champions League nếu AS Roma hoặc Atalanta vô địch Europa League.

Dù không có CLB Italy nào lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất của Champions League mùa này, nhưng Serie A gần đây đã thi đấu tốt ở đấu trường châu lục khi các đội Italy về đích ở vị trí á quân ở cả 3 giải đấu châu Âu mùa trước: Inter Milan ở Champions League, Roma ở Europa League và Fiorentina trong Conference League. Ngoài ra, AS Roma đã vô địch Conference League hai năm trước. “Đó là một kết quả tuyệt vời cho toàn bộ nền bóng đá”, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy, Gabriele Gravina nói. “Việc có 3 đội lọt vào bán kết mùa này sẽ tạo ra những cơ hội mới để gia tăng giá trị cho thương hiệu bóng đá Italy”.

Trong khi đó, bóng đá Đức cũng có cơ hội rất lớn có thêm đại diện thứ 5 nếu kết thúc mùa giải trong 2 hạng đầu bảng xếp hạng của UEFA. Borussia Dortmund đang đứng thứ 5 tại Bundesliga và sẽ giành suất nếu giữ được vị trí đó cho đến cuối mùa. Trong trường hợp Dortmund về đích thứ 5 và vô địch Champions League năm nay - họ gặp Paris Saint-Germain ở bán kết - thì điều này có thể giúp Đức có suất tham dự thứ 6.

LINH SƠN