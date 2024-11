Họp báo Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024: “Trăm năm Golf Việt”

Tham gia buổi họp báo, về phía lãnh đạo TPHCM có: ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP; ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có: ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Về phía Ban Tổ chức lễ hội có ông: Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội; ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Trần Thị Minh Sương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngôi sao Giải trí Toàn Cầu, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội; ông Phạm Quốc Cường, Giám đốc Tổ chức Sự kiện Công ty cổ phần sự kiện Việt Nam Golf;...

Cùng các đơn vị tài trợ và đông đảo phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, đài truyền hình trên cả nước

Các đại biểu dự buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Golf Việt - Nha Trang 2024 chia sẻ: "Lễ hội Golf Việt Nam– Nha Trang 2024 nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế của môn golf Việt Nam trong cộng đồng người chơi golf nói riêng và trong tiến trình phát triển, hội nhập thời đại mới của cả nước nói chung; đưa golf và văn hóa chơi golf trở nên đại chúng, gần gũi hơn với người Việt Nam trong thời đại hội nhập; kích cầu du lịch địa phương thông qua các hoạt động lồng ghép, quảng bá về lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người nơi chương trình diễn ra; tạo ra một lễ hội mang giá trị gắn kết những người yêu thích môn thể thao golf cũng như du lịch golf đến Việt Nam. Đặc biệt, lễ hội còn góp phần mang lại giá trị nhân văn thông qua việc đóng góp kinh phí tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP đề xướng và tổ chức từ năm 2023 đến nay".

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo SGGP, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Golf Việt - Nha Trang 2024, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một trong những người tâm huyết, dành nhiều thời gian đồng hành cùng Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 từ những ngày đầu tiên là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Tăng Hữu Phong, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP, chia sẻ: "Hôm nay, tôi rất vui vì sự kiện này sau một thời gian dài chuẩn bị cũng đã công bố đến báo chí và tất cả mọi người. Golf không còn là môn thể thao xa lạ, từ một môn dành cho giới cho quý tộc, giờ đã gần gũi với nhiều người chơi. Tuy nhiên để hiểu quá trình chinh phục thì đây là lần đầu tiên, sự xuất hiện của lễ hội này sẽ tạo ra dấu ấn với anh chị là golfer. Ngoài việc tạo ra sân chơi chinh phục chính mình, đối thủ thì còn là sân chơi ý nghĩa với các chương trình của Báo SGGP, với tên gọi “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” giúp các em đến trường, học tập tốt hơn. Báo SGGP sẽ ngày càng góp thêm nhiều hoạt động, tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị, mong sẽ là 1 lễ hội được tổ chức hàng năm. Báo SGGP cũng đã có giải Quả bóng Vàng Việt Nam đã được nhiều người biết đến. Hy vọng giải này cũng sẽ ngày càng thu hút được nhiều golfer, tinh thần thiện nguyện của các golfer ngày càng lan toả. Với Khánh Hoà, ngày càng thu hút nhiều du khách qua sự kiện này".

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Tăng Hữu Phong, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, đồng Trưởng Ban tổ chức lễ hội chia sẻ: "Lễ hội Golf Việt - Nha Trang 2024 được xem là ngày hội dành cho những người đam mê bộ môn golf và là cơ hội để đưa golf đến gần hơn với công chúng thông qua nhiều hoạt động sôi nổi. Đó là Đêm nhạc hội “Âm vang đại dương” với sự kết hợp của âm nhạc truyền thống Việt Nam và âm nhạc hiện đại thế giới, tạo nên một không gian tận hưởng âm nhạc sôi động và ngập tràn niềm vui. Đó là Gala vinh danh “Trăm năm Golf Việt” nhằm vinh danh cá nhân, tập thể đóng góp cho sự phát triển Golf Việt Nam trong nhiều năm qua; Trao thưởng cho các giải đấu; Trao quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường”… Bên cạnh đó, còn có nhiều chương trình đồng hành như: Hoạt động trưng bày, triển lãm “Con đường Golf Việt”: Là nơi để du khách trong và ngoài nước nhìn lại bức tranh của golf Việt Nam suốt hơn trăm năm du nhập và phát triển với các cụm sắp đặt biểu tượng golf, hình ảnh, thông tin về golf Việt Nam; Hoạt động trải nghiệm golf; Hoạt động thời trang, sức khỏe golf; Hoạt động ẩm thực Lễ hội Golf Việt. Sôi nổi nhất là các giải đấu, với sự tham gia của 280 golfer, hứa hẹn tạo sự sôi nổi và kịch tính cho lễ hội".

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp báo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: Khánh Hoà là địa phương được thiên nhiên ưu đãi. Thời gian qua, Khánh Hoà đã có nhiều chính sách cho phát triển du lịch, văn hoá, đưa thể dục thể thao trở thành mũi nhọn, đóng góp vào ngân sách tỉnh. Đồng thời thông qua hoạt động thể dục thể thao để quảng bá du lịch của tỉnh Khánh Hoà. Các sân golf hiện đóng góp lớn cho ngân sách địa phương, thu hút du khách. Lễ hội này không chỉ tạo sân chơi cho nhiều người yêu thích môn golf mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, đưa hình ảnh Khánh Hoà đến với bạn bè trong và ngoài nước. Tôi hy vọng Nha Trang - Khánh Hoà sẽ là địa điểm thường niên diễn ra lễ hội này".

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Bank, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện nhà tài trợ chính của lễ hội - Nam Á Bank, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Bank, chia sẻ: "Chúng tôi cảm nhận được sự chuẩn bị chỉn chu của BTC. Giải đấu gắn với sự kiện mang tính chất lịch sử của Việt Nam và nhiều hoạt động nhân văn do Báo SGGP khởi xướng. Lễ hội gắn với hàng loạt động, đưa golf đến gần hơn với người Việt Nam. Chúng tôi chọn đồng hành cùng giải đấu này vì những ý nghĩa tích cực như thế. Phát triển bộ môn golf là một trong những trọng tâm của Nam Á Bank, gắn với phát triển xanh. Xã hội hoá hoạt động golf Việt Nam là mong muốn của Nam Á Bank. Do đó, chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia đồng hành cùng giải đấu ý nghĩa này do Báo SGGP tổ chức".

BTC tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ chính của lễ hội - Nam Á Bank. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Unimedia và Á hậu Hoàng Nhung ký kết đồng hành cùng đại diện BTC



BTC tặng hoa cảm ơn ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Unimedia và Á hậu Hoàng Nhung

Báo giới chất vấn và BTC trả lời luôn là phần nội dung được quan tâm tại các cuộc họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Ngồi ở bàn BTC để trả lời chất vấn có: ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Trần Thị Minh Sương, Giám đốc Công ty Ngôi sao Giải trí Toàn Cầu; ông Phạm Quốc Cường, Giám đốc Tổ chức Sự kiện Công ty cổ phần sự kiện Việt Nam Golf.

PV Đào Tùng, Báo Người Lao Động: Trong buổi Gala có chương trình tôn vinh những người đóng góp cho ngành golf Việt. Tôi muốn hỏi là căn cứ vào đâu để có danh sách này?

PV Đào Tùng, Báo Người Lao Động, đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Phạm Quốc Cường, Giám đốc Tổ chức Sự kiện Công ty cổ phần sự kiện Việt Nam Golf: Tôn vinh những các cá nhân, tập thể xuất sắc trong ngành golf là điều ý nghĩa, công ty chúng tôi cũng đã từng tổ chức một Gala như thế. Với lễ hội lần này, BTC sẽ có bộ tiêu chí để đánh giá các cá nhân, tập thể. Chi tiết sẽ được chúng tôi sớm công bố đến truyền thông. Cụ thể với các hạng mục này sẽ vinh danh những cá nhân có thành tích đóng góp cho ngành golf Việt và vinh danh những sân golf đóng góp cho ngành này, và cả những công ty liên quan mảng này.

PV Ngọc Uyên, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC: Tôi xin hỏi đại diện Báo SGGP là chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức có đối tượng, phạm vi thực hiện, cách thức thực hiện như thế nào?

PV Ngọc Uyên, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, đặt câu hỏi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP: Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng đề xướng và tổ chức từ tháng 4-2023 đến nay. Mỗi điểm mà các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ, chăm lo là một câu chuyện mà đội ngũ người làm Báo SGGP ghi nhận trong hành trình chia sẻ cùng cộng đồng. Các đối tượng yếu thế, các em học sinh vùng sâu, vùng xa là những người mà chúng tôi hướng đến.

Chúng tôi đã nhận được 21 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ chương trình. Báo SGGP đã đến với học sinh nhiều vùng trên cả nước để xây dựng thư viện điện tử, sửa chữa trường, làm giếng nước, chăm lo những nhu cầu thiết yếu…

Căn cứ tình hình các trường ở các địa phương và nguồn cung cấp của các nhà tài trợ, Báo SGGP luôn có sự phân bổ hợp lý. Cơn bão số 3 vừa qua, Báo SGGP đã đến nhiều tỉnh phía Bắc, chia sẻ cùng đồng bào gặp khó khăn do bão lũ.

Và thông qua lễ hội này, chúng tôi mong có nguồn từ kinh phí tổ chức để đóng góp cho chương trình để chương trình ngày càng lan toả hơn nữa.

PV Trọng Vũ - Báo Dân Trí: Khánh Hòa có điều kiện tự nhiên tốt và hiện có những sân golf tiêu chuẩn cao. Vậy sau lễ hội này, lãnh đạo tỉnh sẽ có kế hoạch gì để phát triển thêm nhiều giải golf mang cấp quốc gia và quốc tế? Và tỉnh có kế hoạch gì để phát triển loại hình du lịch golf ngày càng được ưa chuộng trên thế giới?

PV Trọng Vũ - Báo Dân Trí, đặt câu hỏi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa: Sau sự kiện Lễ hội Golf Việt – Nha Trang 2024, chúng tôi mong muốn và hy vọng sẽ góp phần lớn trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao nói chung, cũng như bộ môn golf nói riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh. Ngành Văn hoá - Thể thao sẽ có những kế hoạch để tham mưu UBND tỉnh để có những chính sách thu hút số lượng người tham gia golf.

Theo thống kế tại các sân golf tại Khánh Hòa, số lượng khách đến Khánh Hoà trong năm chơi golf chiếm khoảng 70%-80%. Trong đó khách nước ngoài đông, cao điểm nhất là khoảng tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Trong năm qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các kế hoạch để phát triển du lịch đến năm 2030, trong đó mục tiêu là thúc đẩy du lịch chất lượng cao, hướng đến các thị trường khách có mức chi tiêu cao, trong đó có du lịch golf. Tại Khánh Hoà, lượng khách Hàn Quốc đến Khánh Hoà rất đông. Họ đến đây để chơi golf. Theo thống kê của các sân golf thì các sân golf từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau đã đầy.

PV Tuấn Anh, FPT Play: Tôi xin hỏi đại diện Sở VH-TT Khánh Hoà, tôi được biết trong 10 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hoà đã đạt 9 triệu khách du lịch, vậy là đã thành công. Vậy trong thời gian tổ chức lễ hội này, Khánh Hoà có những sự kiện gì nổi trội để hoà chung vào giải golf nhiều màu sắc này?

PV Tuấn Anh, FPT Play, đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa: Năm qua, trong lĩnh vực Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Khánh Hoà đã tổ chức rất nhiều sự kiện như Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ nhất, lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang và nhiều giải thể thao ấn tượng khác. Riêng về giải golf trong nước và quốc tế, chúng tôi đã tổ chức 5 - 6 giải. Nhiều giải chạy được tổ chức ở Khánh Hoà cũng đã thu hút đông đảo du khách, người dân. Lễ hội Golf Việt – Nha Trang 2024: “Trăm năm Golf Việt” lần này theo chúng tôi đánh giá là sự kiện lớn, góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh Khánh Hoà đến du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chương trình sau lễ hội golf lần này.

PV Hồng Lĩnh - VOH: Trong lễ hội sẽ có các golfer nổi tiếng nào tham dự? Vì sao BTC lại chọn Nha Trang – Khánh Hòa trong lần đầu tiên tổ chức?

PV Hồng Lĩnh - VOH đặt câu hỏi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Phạm Quốc Cường, Giám đốc Tổ chức Sự kiện Công ty cổ phần sự kiện Việt Nam Golf: Lễ hội Golf Việt – Nha Trang 2024 có quy mô lớn, nhiều giải thưởng hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều golfer tên tuổi cũng như các tuyển thủ trẻ tham dự. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ sớm thông tin những gương mặt vận động viên tham dự đến quý báo đài.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP: Chương trình lễ hội này đã được chúng tôi ấp ủ từ năm 2023, qua thời gian tìm hiểu tại các địa phương, Báo SGGP đã quyết định chọn Nha Trang - Khánh Hòa trong lần tổ chức đầu tiên này. Nha Trang là điểm đến du lịch nổi tiếng với bờ biển dài và đẹp. Hơn nữa, tại đây có 3 sân golf đẹp thu hút nhiều golfer trong nước lẫn quốc tế. Chúng tôi mong muốn lễ hội này sẽ góp phần quảng bá thêm hình ảnh đẹp của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế, cũng như quảng bá phong trào bộ môn golf đến nhiều người

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, trả lời câu hỏi của các PV tại buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại sứ đồng hành Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 là Á hậu Hoàng Nhung (sinh năm 1996 tại Hà Nội). Cô từng lọt vào top 16 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 và trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2023. Á hậu Hoàng Nhung - Đại sứ Lễ hội Golf Việt – Nha Trang 2024: “Trăm năm Golf Việt” Cô hiện là người sáng lập và điều hành Maradona For Men. Cô gây ấn tượng với câu chuyện cuộc đời của chính mình mang thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ. Cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ ly hôn năm cô 2 tuổi. Từ nhỏ, cô đã sống với bà ngoại. Hoàng Nhung đã từng phải làm nhiều nghề từ phát tờ rơi, rửa bát thuê, công nhân bán thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Năm 16 tuổi, Hoàng Nhung bắt đầu kinh doanh online. Đến nay, cô đang điều hành công ty cung cấp sản phẩm chăm sóc da cho nam giới. Cô còn được biết đến với rất nhiều hoạt động thiện nguyện và cộng đồng. Từ nhiều năm nay Hoàng Nhung cưu mang và đỡ đầu cho khá nhiều trẻ em mồ côi, nhất là các bé mồ côi do Covid-19. Á hậu Hoàng Nhung đến với golf khá muộn nhưng với sự nỗ lực và đam mê, cô đang dần trở thành một cái tên nổi bật ở các giải đấu golf, một trong đó là giải Longest Drive trong khuôn khổ Giải Golf Từ thiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần thứ 11.

NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TRONG KHUÔN KHỔ LỄ HỘI GOLF VIỆT - NHA TRANG 2024: 1. Hội thảo chủ đề: - Thời gian: Ngày 27-11-2024 - Địa điểm: TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Khánh Hòa - Báo Sài Gòn Giải Phóng - Hiệp hội Golf Việt Nam. 2. Các hoạt động biểu diễn: - Khai mạc Lễ hội Golf Việt – Nha Trang 2024 – Chủ đề “Sắc xanh rực rỡ” (19 giờ 30 ngày 27-11-2024): Trong chương trình sẽ bao gồm các tiết mục văn nghệ khắc họa một bức tranh Nha Trang - Khánh Hòa thịnh vượng, phát triển về du lịch trong đó có du lịch golf; đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa đa sắc của tỉnh và nghi thức khai mạc giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của “Lễ hội Golf Việt Nam” với sự có mặt của đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, báo đài,… Trung ương và nhiều địa phương tham dự. - Đêm nhạc hội “Âm vang đại dương” (19 giờ 30, ngày 28-11-2024): Đêm nhạc với sự kết hợp của âm nhạc truyền thống Việt Nam và âm nhạc hiện đại thế giới, tạo nên một không gian tận hưởng âm nhạc sôi động và ngập tràn niềm vui. Khánh Hòa là một trong những cái nôi của nghệ thuật truyền thống với điệu múa Chăm nổi tiếng và những câu hát Tuồng, bài Chòi đặc sắc. Việc sử dụng những sắc màu văn hóa bản địa trong âm nhạc hiện đại sẽ góp phần quảng bá và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc đó đến đông đảo du khách và người dân. - Gala vinh danh “Trăm năm Golf Việt” (19 giờ 30, ngày 29-11-2024): Vinh danh cá nhân, tập thể đóng góp cho sự phát triển Golf Việt Nam trong nhiều năm qua; Trao thưởng cho các giải đấu “Kids Golf Talent” và “Vietnam Golf Festival Championship”; Trao quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường”; Tuyên bố Bế mạc Lễ hội Golf Việt – Nha Trang 2024 với chủ đề “Trăm năm Golf Việt”. 3. Các hoạt động đồng hành: - Hoạt động trưng bày, triển lãm “Con đường Golf Việt”: Là nơi để du khách trong và ngoài nước nhìn lại bức tranh của golf Việt Nam suốt hơn trăm năm du nhập và phát triển với các cụm sắp đặt biểu tượng golf, hình ảnh, thông tin về golf Việt Nam,... - Hoạt động trải nghiệm golf: Khu vực trải nghiệm về golf để người tham gia có thể thoải mái tìm hiểu thông tin, thử thách, khám phá về bộ môn golf như tập thử golf, luyện golf 3D,… với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Đồng thời tổ chức các hoạt động quảng bá và mua bán dụng cụ, trang thiết bị dành cho những người chơi golf. - Hoạt động thời trang, sức khỏe golf: Dự kiến xây dựng các gian hàng quảng bá các sản phẩm thời trang, sức khỏe, làm đẹp liên quan đến người chơi golf. Du khách khi đến tham quan, mua sắm tại đây còn có cơ hội tham gia các thử thách và nhận quà từ các gian hàng. - Hoạt động ẩm thực Lễ hội Golf Việt: Xây dựng các quầy ẩm thực, thức uống phục vụ cho du khách tham gia chương trình trong 03 ngày. Không gian ẩm thực với sự kết hợp giữa ẩm thực hiện đại và ẩm thực dân tộc truyền thống. Trưng bày, giới thiệu và mua bán các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa 4. Các giải đấu: - Kids Golf Talent + Thời gian: ngày 27-11-2024 + Địa điểm: Sân KN Golf Links – TP Cam Ranh + Quy mô: Toàn quốc + Số lượng golfer (dự kiến): 80 + Thể lệ giải đấu: Các golfer chia làm 04 bảng thi đấu U9, U12, U15, U18. Các golfer thi đấu một lần tính điểm trực tiếp để xác định kết quả chung cuộc. + Cơ cấu giải thưởng: Mỗi bảng có 03 giải (nhất, nhì, ba) và 01 giải vô địch (Best Gross) của toàn giải. Giải thưởng bao gồm Cúp + Quà + Voucher của BTC. - Vietnam Golf Festival Championship + Thời gian: ngày 28-11-2024 và ngày 29-11-2024 + Địa điểm: Sân KN Golf Links – TP Cam Ranh, sân Vinpearl Golf Nha Trang + Quy mô: Toàn quốc + Số lượng golfer (dự kiến): 280 + Thể lệ giải đấu: Các golfer chia làm 03 bảng (A,B,C nam; A,B,C nữ) thi đấu 2 ngày, tại 2 sân khác nhau. Kết quả của 2 ngày thi đấu được cộng chung để tính kết quả chung cuộc. + Cơ cấu giải thưởng: Mỗi bảng có 03 giải (nhất, nhì, ba); 01 giải vô địch (Best Gross) của toàn giải; và các giải kỹ thuật khác (Mỗi golfer chỉ được nhận 01 lần giải kỹ thuật cho 02 ngày thi đấu). Giải thưởng bao gồm Cúp + Quà + Voucher của BTC.

SGGPO