Hơn 500 VĐV wushu thi đấu giải trẻ quốc gia nhằm tìm cơ hội dự giải châu Á 2024

Các gương mặt trẻ của wushu Việt Nam sẽ thi đấu để có cơ hội vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế trong năm. Ảnh: WSVN

Năm nay, Cục TDTT tổ chức giải đấu tại nhà thi đấu tỉnh Thanh Hóa từ ngày 20-7 tới 30-7. Trong đó, các VĐV bắt đầu bước vào thi đấu từ ngày 22-7.

Wushu là môn có sức hút ở nhiều địa phương trong cả nước. Dự giải vô địch trẻ quốc gia 2024, ban tổ chức ghi nhận các đơn vị tham gia lần này gồm An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quân đội, TPHCM, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và chủ nhà Thanh Hóa.

Giải ghi nhận 503 VĐV (nam, nữ) dự tranh tài để thi đấu các bộ huy chương đối với taolu (biểu diễn) và tán thủ (đối kháng). Các VĐV thi đấu theo 3 nhóm tuổi với 97 bộ huy chương. Về đối kháng, các nội dung tranh tài từ hạng cân dưới 48kg tới trên 80kg. Với taolu, nội dung được đưa vào thi đấu gồm trường quyền, đao thuật, kiếm thuật, côn thuật, thương thuật, nam quyền, nam đao, nam côn, thái cực quyền 42 thức, thái cực quyền 24 thức, thái cực kiếm 42 thức, thái cực kiếm 32 thức, thái cực quạt, đối luyện... Năm ngoái, Hà Nội xếp nhất còn TPHCM xếp nhì trên bảng tổng sắp chung cuộc và năm nay 2 đơn vị tiếp tục đặt mục tiêu giành kết quả cao nhất.

Trong tháng 8, wushu Việt Nam sẽ tham dự giải thái cực quyền vô địch thế giới và tháng 9 sẽ thi đấu giải wushu vô địch châu Á. Giải trẻ quốc gia cũng là một trong những cơ sở để ban huấn luyện đội wushu Việt Nam có sự lựa chọn kỹ lưỡng các tuyển thủ vào thành phần wushu Việt Nam thi đấu 2 giải quốc tế quan trọng kể trên.

MINH CHIẾN