HLV, VĐV thể thao CAND được tuyên dương khen thưởng thành tích năm 2022

Các cá nhân, tập thể HLV, VĐV và lãnh đạo thể thao Công an Nhân dân (CAND) đã được lãnh đạo Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng.

Chiều 24-2 tại Bộ Công an, lãnh đạo Bộ tổ chức lễ tuyên dương HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân đạt thành tích cao năm 2022. Đặc biệt, các cấp lãnh đạo ghi nhận thành tích của các lượt HLV, VĐV đã tham gia thi đấu và giành thành tích huy chương tại SEA Games 31-2021 trên sân nhà (tháng 5-2022) và Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (tháng 12-2022).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an – thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã đánh giá cao những nỗ lực của các HLV, VĐV cùng lãnh đạo thể thao lực lượng Công an Nhân dân tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước, quốc tế và đạt thành tích mang vinh quang về cho tổ quốc cũng như mang lại niềm tự hào cho thể thao lực lượng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đơn vị hoàn thiện các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ chức bộ máy của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân, nghiên cứu tham mưu về chế độ chính sách, nhằm thu hút HLV, VĐV có trình độ chuyên môn cao cho thể thao Công an Nhân dân; nghiên cứu triển khai Đề án xây dựng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân tại Long Thành (Đồng Nai); nghiên cứu xây dựng kế hoạch tuyển chọn HLV, VĐV theo Đề án “Tổng thể về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao Công an Nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới năm 2030”, tập trung tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế năm 2023 đạt thành tích cao; đóng góp nhiều HLV, VĐV cho đội tuyển quốc gia SEA Games 32 tại Campuchia và ASIAD 19 tại Trung Quốc.

Có mặt đánh giá về các thành tích của HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết các lượt HLV, VĐV của thể thao Công an Nhân dân đã được tập trung vào các đội tuyển thể thao quốc gia và thành tích đã phản ánh về chuyên môn và nỗ lực thi đấu của các tuyển thủ.

Năm 2022, HLV, VĐV Công an Nhân dân đã giành được 72 huy chương (22 HCV, 14 HCB, 36 HCĐ) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 qua đó đứng hạng 10 toàn đoàn. Thành tích HCV của đơn vị này có được trong các môn bắn súng, cầu mây, cử tạ, đấu kiếm, điền kinh, jujitsu, karate, muay, pencak silat, taekwondo, thể hình, vật, võ cổ truyền và wushu.

Đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, các HLV, VĐV thể thao của Công an Nhân dân đã mang về 1 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ khi tham dự các môn thể thao của Đại hội trên sân nhà năm ngoái.

Bộ Công an đã trao 73 bằng khen và 129 giấy khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.