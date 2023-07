HLV Steven Gerrard một bước vào “giới tinh hoa”

Con số mà Steven Gerrard, người đã không có việc làm kể từ sau khi bị Aston Villa sa thải vào cuối năm ngoái, nhận được chỉ ít hơn một chút so với 16 triệu bảng mỗi năm của Jurgen Klopp, một nhà cầm quân nổi tiếng của Liverpool. Hai người đang dẫn đầu danh sách HLV có thu nhập cao nhất là Diego Simeone của Atletico Madrid (30 triệu bảng) và Pep Guardiola của Man.City (20 triệu bảng). Thậm chí, mức lương mà Gerrard nhận được cao gần gấp đôi so với nhà cầm quân nổi tiếng Jose Mourinho - người xếp thấp nhất trong tốp 10, và gần đây đã từ chối CLB hàng đầu của tại Saudi Arabia là Al Ahli để tiếp tục dẫn dắt AS Roma.

Sau khi xây dựng danh tiếng từ sự nghiệp thi đấu lừng lẫy cùng Liverpool, Steven Gerrard giành được công việc huấn luyện đầu tiên ở Rangers. Cựu tiền vệ 43 tuổi này nhanh chóng thành công ở Glasgow, khi đội bóng của anh giành chức vô địch Giải ngoại hạng Scotland mà không thua một trận nào - giành được 102 điểm, và chỉ để thủng lưới 13 bàn sau 38 trận. Việc chuyển đến Aston Villa vào tháng 11-2021 được cho là một bước đi tự nhiên trong đà thăng tiến đó, thậm chí, Gerrard đã đưa ra những tuyên bố không mấy tế nhị về mong muốn dẫn dắt Liverpool trong tương lai. Nhưng triều đại tại Villa Park của anh đã kết thúc chỉ trong 12 tháng, sau một chuỗi thất bại khiến CLB rơi vào cuộc chiến trụ hạng mùa qua.

Sau khi tham vọng “soán ngôi” Jurgen Klopp tại Anfield trở nên xa vời, cựu đội trưởng đội tuyển Anh cần một cách tiếp cận mới, nhưng viêc chấp nhận chuyển đến làm việc ở Saudi Arabia là một bất ngờ. Mặc dù Gerrard ban đầu từ chối công việc ở Al Ettifaq, nhưng cuối cùng anh đã thay đổi. “Khi đến Ả Rập, tôi có cảm giác như một gia đình thực sự. Nó làm cho tôi thực sự cảm thấy được chào đón”, Gerrard mới đây chia sẻ. “Có ba điều tôi luôn cân nhắc theo thứ tự - điều đó trước hết phải phù hợp với gia đình tôi. Chúng ta phải hào hứng và có động lực trước thử thách. Thứ hai, tôi nghĩ dự án bóng đá cần phải có tham vọng, cần phải có lý do chính đáng, và dĩ nhiên bạn cần cảm thấy an tâm với hợp đồng, nhưng điều này sẽ đến sau cùng”.