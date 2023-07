HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: “Cầu thủ Việt Nam có thể nhỏ bé hình thể nhưng tinh thần không hề nhỏ bé!”

Thêm một sự cố không mong đợi tại World Cup nữ 2023, vấn đề mới nhất là vụ cháy xảy ra ngay tại khách sạn mà đội tuyển đồng chủ nhà New Zealand đóng quân. Rất may mắn họ đã sơ tán kịp thời và an toàn ở một địa điểm khác.