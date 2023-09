HLV Jose Mourinho tìm ra công thức chiến thắng cho AS Roma?

Sau chiến thắng 7-0 trước Empoli, HLV Jose Mourinho hy vọng AS Roma sẽ duy trì được phong độ như thế này ở những trận đấu kế tiếp.

HLV Jose Mourinho chịu khá nhiều áp lực trước trận tiếp đón Empoli trên sân nhà bởi chỉ có 1 điểm sau 3 trận đầu tiên. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có hai sự thay đổi quan trọng ở đội hình xuất phát là Romelu Lukaku đá chính ngay từ đầu để chơi cặp với Paulo Dybala trên hàng tấn công; và Renato Sanches xuất phát ở hàng tiền vệ. Đây là lần đầu tiên cả Lukaku và Sanches đá chính cho AS Roma.

Sơ đồ chiến thuật mà ông Mourinho sắp xếp là 3-5-2 quen thuộc nhưng có chút thay đổi, đó là Sanches đá cao nhất và thường xuyên xâm nhập vòng cấm đối phương để hỗ trợ cho Lukaku và Dybala. Tuyến giữa có Leandro Paredes đá thấp nhất để làm nhiệm vụ phòng ngự.

AS Roma đẩy đội hình lên chơi tấn công ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Chủ nhà hưởng được quả phạt đền từ phút đầu trận đấu khi hậu vệ Empoli để tay chạm bóng và Dybala dứt điểm thành công trên chấm 11m. Thế trận áp đảo được AS Roma duy trì xuyên suốt 90 phút mà bằng chứng là trung vệ đội trưởng Gianluca Mancini ấn định tỷ số 7-0 ở phút 86.

Sau trận đấu, ông Mourinho hết sức hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông bảo rằng không chỉ là tỷ số đậm đà mà cách các cầu thủ thực hiện đấu pháp và tinh thần thi đấu. Chính việc bố trí Sanches chơi nhô cao để hỗ trợ cho cặp tiền đạo Lukaku và Dybala đã giúp sức tấn công của AS Roma trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Ngoài ra, Paredes đá vị trí số 6 đã giúp hàng thủ chắc chắn hơn. Nếu như ở 3 trận trước, mỗi trận AS Roma để thủng lưới 2 bàn thì trận này giữ sạch lưới nhà. HLV người Bồ Đào Nha nói thêm là Paredes vẫn chưa có thể lực tốt nhất do ít tập luyện ở PSG cho tới khi gia nhập đội bóng. Tiền vệ người Argentina cần thêm một vài trận nữa để có thể lực tốt hơn và hòa nhập tốt hơn. Chiến thắng thuyết phục trước Empoli không chỉ giải tỏa được sức ép cho ông Mourinho mà còn thắp hy vọng cho người hâm mộ AS Roma về tương lai tốt đẹp ở những trận đấu tới.