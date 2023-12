HLV Gong Oh-kyun thoát nhận phạt bổ sung từ VFF

HLV Gong Oh-kyun phản ứng sau tình huống va chạm của Văn Kiên

Theo quyết định từ Ban kỷ luật VFF, CLB Thanh Hóa bị phạt 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận Bình Định –Thanh Hóa. Ngoài ra, ông Dương Tiến Kỷ, bác sĩ của đội bóng này bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do có hành vi, thái độ công kích, kích động đối với cầu thủ đối phương trong trận đấu nêu trên.

Với đội chủ nhà Bình Định cũng nhận mức phạt cảnh cáo đối với tập thể Ban huấn luyện do có phản ứng, gây hấn với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện CLB Thanh Hóa. Ông Bùi Võ Viết Tuấn, phó đoàn CLB Bình Định bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp do có hành vi kích động, lăng mạ, xúc phạm đội khách trong trận đấu nêu trên. Vào cuối trận, ông Tuấn đã có lời lẽ xúc phạm đến cầu thủ Rimario của đội Thanh Hóa.

Rimario được đồng đội can ngăn khi phản ứng từ việc bị phó đoàn CLB Bình Định dùng lời lẽ khiếm nhã sau trận đấu

Chưa dừng lại ở đó, Bình Định còn nhận thêm mức phạt 30 triệu đồng đối với Ban tổ chức trận đấu trên do để xảy ra tình trạng khán giả ném đồ vật xuống sân và làm mất an ninh, an toàn cho đội khách trong trận đấu. Ở cuộc so tài giữa Nam Định và CAHN FC, HLV Gong Oh-kyun (CAHN) và cầu thủ Trần Văn Kiên (Nam Định) thoát mức phạt bổ sung ngoài thẻ vàng đã nhận trên sân. Nhưng ông Lê Xuân Hải, phó đoàn CAHN FC bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm về Quy chế bóng đá chuyên nghiệp trong trận đấu giữa Nam Định và CAHN FC.

Ngoài ra, CLB TPHCM cũng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 người bị phạt thẻ vàng trong trận CLB TPHCM – Hải Phòng, đó cũng là số tiền mà đội hạng nhất Phú Thọ bị phạt cũng do có 5 người bị thẻ vàng trong trận gặp PVF. Riêng CLB Hòa Bình thì bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm các quy định về nghĩa vụ đối với nhà tài trợ trong trận đấu giữa CLB Hòa Bình và CLB Đồng Nai.

