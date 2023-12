CLB Bình Định, Thanh Hóa và HLV Gong Oh Kyun bị đề nghị tăng mức kỷ luật

Cuộc so tài giữa Bình Định (áo đỏ) và Thanh Hóa trên sân Quy Nhơn ở vòng 5 V-League 2023-2024. Ảnh: TUẤN HỮU

Dù đã bị phạt thẻ vàng trong trận đấu nhưng HLV Gong Oh Kyun khó tránh việc nhận thêm hình phạt. Theo báo cáo của BTC giải gởi ban kỷ luật VFF thì cầu thủ Trần Văn Kiên đã va chạm với HLV Gong Oh Kyun khi ông đang đứng ngoài khu vực kỹ thuật phản ứng quyết định của trọng tài; bóng lăn đến chân HLV Gong Oh Kyun, ông giữ bóng nhằm làm chậm đưa bóng vào cuộc. HLV Gong Oh Kyun tưởng cầu thủ Trần Văn Kiên tấn công nên đã có phản ứng tự vệ như vung tay, cởi áo. Sau đó các thành viên và trọng tài can ngăn kịp thời.

Ngay sau đó trọng tài đã xử lý thẻ vàng đối với cả cầu thủ Trần Văn Kiên và HLV trưởng Gong Oh Kyun nhằm “hạ hỏa”. Tuy nhiên, xét thấy sự việc trên đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung của giải, ban tổ chức giải đề nghị ban kỷ luật VFF xem xét, có hình thức xử lý bổ sung.

HLV Popov cũng tỏ ra mất bình tĩnh

Trong khi đó có 2 trận khán giả phản ứng sau trận đấu. Trên sân Thống Nhất, nhiều khán giả đã ở lại khu vực khán đài A phản ứng trọng tài về thẻ đỏ dành cho cầu thủ Tùng Quốc. Nhưng nghiêm trọng hơn là trên sân Quy Nhơn khi sau trận đấu một số thành viên trong BHL, cầu thủ đội Bình Định đã có hành vi tập trung khiêu khích, chửi tục đối với một số cầu thủ của CLB Thanh Hóa. Điều đó đã khơi mào cho những phản ứng từ phía đội khách mà đỉnh điểm là phó đoàn của CLB Bình Định đã dùng lời lẽ khiếm nhã với cầu thủ Rimario dẫn đến căng thẳng giữa hai bên sau đó.

Từ sự thiếu kềm chế của đội chủ nhà đã lan đến khán giả, nhiều người đã tập trung ở khán đài A để phản ứng, ném vật lạ vào các cầu thủ đội khách khi họ ra về. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người đã tập trung trước cổng sân Quy Nhơn để chửi tục, gây sự khi xe chở đội Thanh Hóa rời khỏi sân. CĐV đội chủ nhà sau đó còn chạy theo xe chở đội Thanh Hóa về đến khách sạn và có những hành động quá khích.

Rimario được can ngăn, khuyên bình tĩnh khi bị 1 thành viên bên đội chủ nhà dùng lời lẽ khiếm nhã dành cho anh

Khán giả quây quanh xe chở đội Thanh Hóa khi ra về

Ban tổ chức giải đề nghị Ban kỷ luật VFF có hình thức xử lý bổ sung phù hợp đối với ông Dương Tiến Kỷ - bác sĩ của CLB Thanh Hóa; Đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với tập thể ban huấn luyện CLB. Đặc biệt là xem xét, có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn - phó trưởng đoàn của CLB; Ngoài ra, ban tổ chức giải cũng đề nghị xem xét, có hình thức xử lý nghiêm đối với Ban tổ chức trận đấu.

QUỐC CƯỜNG - Ảnh: TUẤN HỮU