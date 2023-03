Hiệp hội golf Việt Nam ra thông báo sau khi 2 Phó Chủ tịch bị bắt

Ngày 31-3, VGA đã có thông báo chính thức số 06/TB-HHGVN do Chủ tịch Lê Kiên Thành ký. Theo đó, Hiệp hội khẳng định “Liên quan đến vụ việc một nhóm người chơi đánh bài poker bị Cục cảnh sát hình sự (CO2) – Bộ Công an bắt tạm giữ (trong đó có một số golfer và một số nhân sự của VGA) mà báo chí đưa tin thời gian vừa qua, Hiệp hội golf Việt Nam bày tỏ quan điểm như sau: Đây là hành động của nhóm cá nhân diễn ra tại một khách sạn bên ngoài sân golf, mức độ vi phạm đến đâu sẽ do cơ quan điều tra và pháp luật làm rõ, trong đó có từng cá nhân sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Về phía mình, Hiệp hội golf Việt Nam tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm để không xảy ra những sự việc không đáng có này. Hiệp hội golf Việt Nam sẽ tiến hành xem xét mức độ vi phạm để xử lý một số cá nhân liên quan theo Điều lệ của VGA và quy định của pháp luật, đồng thời sẽ phối hợp với các sân golf, các hội golf, câu lạc bộ golf tuyên truyền, giải thích về tác hại của những hành vi, thái độ ứng xử tiêu cực trên sân golf, khuyến khích cá golfer giữ gìn vẻ đẹp của môn thể thao golf với tinh thần thể thao cao thượng và trung thực.

Vì tương lai phát triển của một môn thể thao mà Việt Nam đang rất có tiềm năng vươn lên so với các quốc gia trong khu vực, Hiệp hội golf Việt Nam kêu gọi sự ủng hộ và đồng tình của các sân golf, các hội golf, câu lạc bộ golf cả nước, các cá nhân golfer và các cơ quan thông tấn báo chí trong sự khuyến khích phát triển phong trào và việc tổ chức các sự kiện golf sắp tới”.

Liên quan tới sự vụ Bộ Công an bắt và khởi tố tạm giam các cá nhân liên quan tới vụ đánh bạc tại Vĩnh Phúc, danh tính chính thức từng người đã được công bố vào ngày 29-3. Trong danh sách trên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí VGA – ông Lê Hùng Nam và Phó Chủ tịch VGA kiêm Chủ tịch Hội golf TPHCM – ông Trần Thanh Tú là những người có mặt.