Hành động tinh tế của Hansi Flick khi giành giải HLV xuất sắc

HLV trưởng của Barcelona Hansi Flick đã được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 9 tại La Liga. Và thay vì đứng một mình để nhận vinh dự, vị chiến lược gia người Đức đã chọn chia sẻ thành quả này cùng đội ngũ huấn luyện của mình.

Hansi Flick và các cộng sự trên sân tập của Barcelona. Ảnh: THX

HLV trưởng Hansi Flick đã mời các cộng sự Arnau Blanco, Heiko Westermann, Marcus Sorg, Toni Tapalovic, Pepe Conde, Jose Ramon De La Fuente và Benjamin Kugel cùng chụp bức ảnh truyền thống bên cạnh giải thưởng tại khu tập luyện Camp Tito Vilanova. Hành động này diễn ra sau tháng 9 thi đấu ấn tượng, khi Barca toàn thắng cả 4 trận tại La Liga, giành trọn vẹn 12 điểm và ghi được 19 bàn thắng. Sau trận thắng Getafe 3-0 cuối tuần qua, Barca đã nối dài mạch thắng lên con số 8 kể từ đầu giải và là khởi đầu mùa giải kỷ lục của họ.

Giải thưởng này ghi nhận phong độ xuất sắc của Barcelona, nhưng quyết định để các cộng sự cùng góp mặt của Flick cũng nhấn mạnh tinh thần làm việc tập thể đứng sau những màn trình diễn thăng hoa của đội.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Đức có cơ hội nhận giải thưởng ngay trước sự chứng kiến ​​của người hâm mộ tại Camp Nou vào cuối tuần, nhưng ông chọn cách tập trung hoàn toàn vào trận đấu với Getafe. Thay vào đó, ông chia sẻ khoảnh khắc này cùng đội ngũ ban huấn luyện vào ngày hôm sau trong một không gian riêng tư hơn.

Giải thưởng của Flick không phải là danh hiệu duy nhất mà Barcelona đạt được trong tháng 9. Trước trận gặp Getafe, đội trưởng Raphinha một lần nữa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất, sau vinh dự nhận trong tháng đầu tiên của mùa giải. Trong khi đó, Joao Cancelo nhận giải thưởng cho bàn thắng đẹp nhất nhờ pha lập công mở tỷ số trong chiến thắng 7-2 trước Racing.

Tiếp theo, HLV Flick mong muốn các cầu thủ duy trì sự tập trung trước chuyến làm khách tại Galatasaray vào ngày 13-10 trong khuôn khổ Champions League. Sau khi khởi đầu bằng chiến thắng Feyenoord 5-1, ban huấn luyện Barca xác định mục tiêu là giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, củng cố cơ hội lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu. HLV Flick dự định tung ra đội hình mạnh nhất tại Istanbul nhằm duy trì khởi đầu hoàn hảo tại giải đấu.

LINH SƠN