Hai tuyển thủ Nguyễn Đặng Minh, Lê Chúc An tạm dẫn đầu giải golf vô địch quốc gia

Ngày 8-8, giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2023 chính thức tranh tài tại sân Vinpearl Hải Phòng. Ngày khai cuộc, 154 golf thủ thi đấu để giành những điểm số quan trọng nhất ngay từ sự khởi đầu.

Bảng nam của giải năm nay được giới chuyên môn chú ý nhiều khi có hai golf thủ đang đạt phong độ tốt là Nguyễn Đặng Minh và Nguyễn Anh Minh góp mặt. Nguyễn Đặng Minh đã bắt đầu từ hố 10 của sân và đã sớm có giành 2 birdie ở hố 12, 13, trước khi mắc bogey tại hố số 14. Tiếp đó, golf thủ này giành thêm một birdie tại hố 16. Sau kết quả trên, Đặng Minh còn có cho mình thêm 4 điểm birdie nữa ở các hố 1, 2, 6 và 7. Khép lại ngày thi đấu thành công của bản thân, Nguyễn Đặng Minh đạt 66 gậy với tổng điểm -6.

Bám đuổi quyết liệt là golf thủ Nguyễn Anh Minh sau khi kết thúc ngày đầu tiên của giải với điểm -2. Năm ngoái, Anh Minh là nhà vô địch của bảng nam tại giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2022 và giải vẫn còn các ngày thi đấu tiếp theo nên tất cả vẫn chưa nói được điều gì ở phía trước. Xếp sau hai golf thủ trên là các VĐV Tăng Nhơn Phú, Đoàn Uy, Nguyễn Nhất Long do cùng có điểm -1.

Vào lúc này, Nguyễn Đặng Minh và Nguyễn Anh Minh thuộc đội tuyển golf Việt Nam sẽ dự ASIAD 19-2022 tới đây.

Tại bảng nữ, Lê Chúc An đang tạm dẫn đầu sau ngày thi đấu đầu tiên của giải. Golf thủ này đã đạt tổng điểm +3. Ghi nhận trực tiếp thi đấu trên sân, trong 9 hố đầu tiên thi đấu, Chúc An có được 1 birdie tại hố 18 nhưng mắc 2 bogey và 1 double bogey. Tại các hố tiếp theo, Chúc An giành được 2 birdie và chỉ mắc 1 double bogey. Chia sẻ vị trí dẫn đầu tạm thời với Chúc An có gương mặt nổi tiếng Nguyễn Thảo My do cùng đạt điểm +3. Lê Chúc An là tuyển thủ đội golf Việt Nam tới đây sẽ dự ASIAD 19-2022.

Ngày 9-8, các golf thủ tiếp tục bước vào thi đấu các bảng nam và nữ. Ban tổ chức quy định, sau 36 hố sẽ là lượt cắt loại để chọn 40 golf thủ nam, 12 golf thủ nữ có thành tích tốt nhất vào vòng 3 để quyết định cho việc tranh ngôi vô địch golf thủ chiến thắng tại mỗi bảng là người có điểm tổng thực (gross) thấp nhất khi giải đấu kết thúc ở bảng đó.