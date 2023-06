Giải xe đạp nữ An Giang mở rộng – Cúp Lộc Trời quay trở lại

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid 19, giải xe đạp truyền thống nữ An Giang – Cúp Lộc Trời đã quay trở lại vào năm nay. Trong cuộc họp báo vào sáng nay, BTC cho biết giải sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 12-7.

Cuộc đua xe đạp nữ An Giang mở rộng là giải đấu truyền thống của làng xe đạp nữ Việt Nam với 21 lần tổ chức. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, giải phải gián đoạn trong 2 năm 2021-2022.

Ở lần thứ 22, giải đã có một thay đổi trong đơn vị tổ chức. Trước đây, giải do Đài Truyền hình An Giang kết hợp với các đơn vị liên quan đứng ra tổ chức. Kể từ giải năm nay, giải sẽ do Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch kết hợp cùng Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam đứng ra tổ chức.

Theo công bố của BTC, giải năm nay gồm 7 chặng khởi tranh vào ngày 7-7 tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) đi qua các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và kết thúc tại Long Xuyên (An Giang) vào ngày 12-7. Tham dự có 10 đội mạnh trong nước và đội khách mời quốc tế đến từ Thái Lan. Ban đầu, BTC đã mời 3 đội nước ngoài mạnh của châu lục nhưng vì giải mới quay lại, nên một số đội đã chưa đưa vào kế hoạch của năm nên hẹn lại vào năm sau.

Trong danh sách đăng ký, các tay đua nữ mạnh trong nước đều tham dự ngoài cô gái vàng Nguyễn Thị Thật. Tay đua vừa giành huy chương vàng giải vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật đang tập huấn cùng đội CLB chuyên nghiệp thế giới Israel Premier Tech Roland của Thuỵ Sĩ tham gia các đua đấu đẳng cấp cao của UCI nên cô sẽ không có mặt trong đội hình Tập đoàn Lộc Trời. Bởi cô gái vàng xe đạp Việt Nam đang muốn cọ xát quốc tế nhiều để nâng cao trình độ nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tham dự Olympic vào năm nay.

Đối với đội khách quốc tế Thái Lan, họ chỉ mới xác nhận tham gia nhưng chưa công bố đội hình chính thức. Họ sẽ gởi danh sách cuối cùng vào ngày 30-7 tới đây. Chính vì thế, chúng ta sẽ chưa biết được tay đua chủ lực của Thái Lan Jutatip sẽ tham dự hay không? Nếu có tham dự, cô gái vàng xe đạp Thái Lan là ứng cử viên sáng giá nhất của chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh của giải năm nay. Bởi cung đường đua giải nữ An Giang mở rộng là cung đường bằng rất thuận lợi cho các tay đua chuyên về nước rút. Mà giải năm nay, đối thủ “không đội trời chung” Nguyễn Thị Thật không tham gia thì khả năng Jutatip góp mặt thì khả năng lấy Áo vàng lẫn Áo xanh là rất cao.

Có mặt trong buổi họp báo, ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời chia sẻ: “Trong bối cảnh xe đạp Việt Nam đang dần mất đi những giải đấu dành cho các tay đua đỉnh cao, nhất là các giải đua nữ. Do đó, xe đạp nữ đang bị thiệt thòi quá ít các giải đấu. Chính vì thế, Tập đoàn Lộc Trời cam kết sẽ đồng hành cùng xe đạp nữ lâu dài. Trước mắt, Tập đoàn Lộc Trời sẽ tài trợ cho giải nữ An Giang 5 năm rồi mới có kế hoạch tiếp theo”.