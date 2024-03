Giải vô địch quốc gia 2024: VTV Bình Điền Long An thoát hiểm sau trận đấu dài hơn 2 tiếng rưỡi

Những tưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An sẽ áp đảo các tay đập Quảng Ninh trong lượt trận tiếp theo của mình vậy nhưng thực tế trên sân là cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã giành thêm thắng lợi trong trận đấu trước đội nữ Quảng Ninh. Ảnh: VTV BĐLA

Trận đấu muộn nhất ngày 21-3 tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An với Quảng Ninh phải mất hơn 2 tiếng rưỡi thời gian qua 5 ván đấu mới có kết quả chung cuộc.

Trước trận đấu, 2 đội đều có tinh thần rất cao với quyết tâm phải giành chiến thắng. Thầy trò HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) đã sơ sảy để thua trận ở lượt trước trước đội nữ Thanh Hóa nên không muốn tái diễn kết quả tương tự còn các cầu thủ Quảng Ninh và chuyên gia Thái Lan Narachata Taweewitchakariya rất kỳ vọng một thắng lợi đầu tiên trong giai đoạn 1 này.

Chính thế, các tay đập như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hồng hay ngoại binh Sutadta Chuewulim chơi rất mạnh mẽ trong ván đầu để giúp đội nhà Quảng Ninh giành điểm trước hàng chắn VTV Bình Điền Long An. Phải thấy rằng, VTV Bình Điền Long An khởi đầu trận đấu rất tốt nhưng khi đang ở thế dẫn điểm tại ván đầu thì đội bóng bất ngờ mắc nhiều lỗi, qua đó để đối thủ lội ngược dòng thắng 25/22. Chưa kịp ổn định, hàng thủ của VTV Bình Điền Long An và hàng chắn của đội bóng tiếp tục để các tay đập đất mỏ Quảng Ninh khoan phá và thắng tiếp 28/26 ở ván thứ 2.

Trước tình thế quan trọng, HLV Thái Quang Lai đã phải điều chỉnh hiệu quả cự ly đội hình và chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa điều phối bóng nhạy bén hơn giúp lần lượt Khánh Vy, Trà My, Như Anh, Lữ Thị Phương và chủ công ngoại binh Trung Quốc Chen Peiyan đập bóng ghi điểm. Ván thứ 3, VTV Bình Điền Long An thắng 25/15. Ván thứ 4, đội bóng này chơi ổn định hơn để thắng 25/19 qua đó đưa trận đấu đi tới ván thứ 5 quyết định. Tại ván quyết định, hàng chắn của VTV Bình Điền Long An gặp không ít vất vả để phòng thủ trước các tay đập của nữ Quảng Ninh nhưng trong thời điểm cuối thì Chen Peiyan chơi tốt để đập bóng chính xác, khép lại ván đấu với tỷ số 15/12.

VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng thứ 3 trong 4 trận đã thi đấu còn nữ Quảng Ninh đã thua 3 trận liên tiếp.

MINH CHIẾN