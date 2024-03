Giải vô địch quốc gia 2024: VTV Bình Điền Long An khởi đầu bằng thắng lợi trước Ngân hàng Công thương

Đội VTV Bình Điền Long An có chiến thắng thuyết phục đầu tiên ở giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 16-3 tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước, trận đầu tiên của nội dung nữ giải đấu năm nay chính thức khai màn là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An gặp Ngân hàng Công thương.

Trận đấu sớm được dự báo là cuộc đối đầu có chất lượng do 2 bên đều trình làng ban huấn luyện mới khi VTV Bình Điền Long An có tân HLV trưởng Thái Quang Lai còn Ngân hàng Công thương được huấn luyện bởi tân HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Đồng thời, trận này là cuộc ra mắt đầu tiên của các ngoại binh Trung Quốc ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam năm nay.

Rõ ràng, trận khởi đầu luôn có ý nghĩa quan trọng. Do vậy, HLV Thái Quang Lai và Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra sân đội hình mạnh nhất để tìm chiến thắng cho đội bóng của mình. Ván đầu, cầu thủ VTV Bình Điền Long An chơi khá bình tĩnh để chiếm ưu thế trên sân và giành chiến thắng 25/22. Ván thứ hai, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt điều chỉnh lại đội hình do thế cầu thủ Ngân hàng Công thương tự tin hơn giành lại chiến thắng với tỷ số cách biệt 25/15. Hai ván còn lại, VTV Bình Điền Long An đã chơi tốt hơn qua đó vượt đối thủ với kết quả lần lượt 25/22 và 25/18 qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Xuyên suốt trận đấu, HLV Thái Quang Lai trông vào sự hiệu quả chuyên môn ở vị trí chuyền hai của tuyển thủ quốc gia Võ Thị Kim Thoa. Đội trưởng của VTV Bình Điền Long An đã phối hợp tốt với đồng đội từ đó có nhiều tình huống phối hợp bóng vừa tầm giúp mũi chủ công, phụ công đã ghi điểm thành công. Phải nói thêm, mũi đánh Trung Quốc Chen Peiyan chơi hiệu quả trong lần đầu ra mắt. Từ phòng thủ tới tấn công, tay đập này luôn có mặt trên mọi điểm nóng của VTV Bình Điền Long An và ghi điểm quan trọng cho đội bóng của mình. Ngoài ra, đội bóng miền Tây còn có Khánh Vy, Trà My đã tấn công sắc bén ghi điểm cùng Chen Peiyan. Ngoài họ, đội bóng trên đã bố trí phụ công Như Anh và Lữ Thị Phương phối hợp khôn khéo nên hàng chắn của Ngân hàng Công thương thường bị hụt hơi trong nhiều thời điểm quan trọng.

Ngoại binh của Ngân hàng Công thương (đỏ) đã chơi mạnh mẽ nhưng chỉ một mình cô chưa đủ giành chiến thắng cho đội nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên kia mành lưới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trông chờ nhiều ở khả năng công phá hàng chắn của mũi đánh ngoại binh Trung Quốc Jin Ye và cô làm tốt điều này. Tuy nhiên, các nội binh của Ngân hàng Công thương không hiệu quả trong trận đấu nên chỉ một mình Jin Ye là chưa đủ.

Năm nay, nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia có 9 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt nên các đội vẫn còn nhiều cơ hội điều chỉnh chuyên môn để giành các kết quả tốt trong những trận tiếp theo.

MINH CHIẾN