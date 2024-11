Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024: Đội VTV Bình Điền Long An xây chắc vị trí ở nhóm đầu

Đội VTV Bình Điền Long An đang chơi ổn định tại giai đoạn thứ 2 của giải đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tâm điểm ngày tranh tài 10-11 tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An cùng Ninh Bình. Cả 2 đội đều có mục tiêu riêng của mình nhưng trên hết vẫn là nỗ lực để giành điểm số nhằm đảm bảo thứ hạng.

Trước trận, các cầu thủ Ninh Bình của HLV Thái Thanh Tùng được yêu cầu phải cố gắng giành được kết quả tốt nhất. Với đội nữ VTV Bình Điền Long An, HLV trưởng Thái Quang Lai yêu cầu khi ra thi đấu trên hết từng tay đập phải có trạng thái tâm lý tốt nhất. Trong trận này, từng đội đều đưa ra đội hình mạnh nhất mà ở đó VTV Bình Điền Long An vẫn tin tưởng ở tay đập ngoại binh Joyce Agbolossou. Với đội Ninh Bình, mũi tấn công Bích Tuyền và Warisara Seetaloed được chờ đợi là ngòi nổ ghi điểm. Từng ngoại binh này làm tốt được vai trò của mình trên sân. Mấu chốt trong trận đấu vẫn là sự điều phối phóng từ cầu thủ chuyền 2. Trong trận này, Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An) chơi thật sự hiệu quả còn bên kia mành lưới, Nguyễn Thị Hoài Mi nỗ lực hết khả năng nhưng chưa đủ giúp đội mình có được sự áp đảo.

Trận đấu đã không có sự giằng co quá quyết liệt như chờ đợi. Khép lại thi đấu, VTV Bình Điền Long An thắng 3-0 (25/21, 25/22, 25/13). Với chiến thắng này, thầy trò HLV Thái Quang Lai đảm bảo được điểm số để ở nhóm 2 đội dẫn đầu. Trong khi đó, Ninh Bình thua liên tiếp 2 trận ở giai đoạn 2 vẫn phải nỗ lực trong trận tiếp theo mới có thể hiện thực tấm vé bán kết.

Trong trận đấu sớm cùng ngày, Geleximco Thái Bình để thua Thanh Hóa 1-3. Với trận thắng này, đội Thanh Hóa đang tạm dẫn đầu về điểm số.

Hình ảnh VTV Bình Điền Long An thi đấu thăng hoa được phóng viên SGGP ghi lại tại Lào Cai trong ngày 11-10:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)