Giải chạy Run To Live sắp đóng cổng bán vé

Là sự kiện nổi bật dành cho cộng đồng chạy bộ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Run To Live – Chạy vì cuộc sống sẵn sàng đón chờ các VĐV với cung đường chạy mới lạ tại khu vực Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM). Cổng bán vé Run To live sẽ chính thức đóng vào cuối ngày 31-1.

Cổng đăng ký sẽ đóng vào cuối ngày 31-1

Giải chạy Run To Live do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-3-2024 (ngày chạy chính thức 10-3) tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, với các cự ly 5km, 10km và 21km. Run To Live 2024 đang trở thành một sự kiện thể thao được chờ đợi và thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thể thao. Và chỉ chưa đầy 2 ngày nữa, cổng bán vé sự kiện sẽ chính thức đóng.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, dù lần đầu tổ chức nhưng Run To Live đã nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ giới mộ điệu. Không chỉ ở Việt Nam, mà các tuyển thủ nước ngoài từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Pháp, Trung Quốc...cũng đăng ký tham dự. Với số lượng hơn 6.000 VĐV đăng ký ghi danh ở các cự ly, giải chạy hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho tất cả những người tham gia. Đến với Run To Live, bên cạnh cung đường chạy chính, các "chân chạy" còn được tham gia các hoạt động, trò chơi thử thách hay trải nghiệm tại các gian hàng sản phẩm và nhận nhiều quà tặng hấp dẫn.

Các vật phẩm mà người tham gia nhận được

Bằng việc đăng ký tham gia, các tuyển thủ góp phần thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua việc gây quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP, hỗ trợ VĐV thể thao khuyết tật của TPHCM, các dự án - quỹ vì cộng đồng của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Để đăng ký tham gia giải chạy Run To Live 2024, các VĐV có thể truy cập trang web chính thức của sự kiện tại địa chỉ https://runtolive.vn/.

NGUYỄN ANH