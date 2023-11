Giải bóng đá nữ VĐQG 2023: TPHCM I và Hà Nội I bất phân thắng bại

Hai đội đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình nên lường trước sức mạnh của nhau, đã nhập cuộc đầu thận trọng với lối đá chắc chắn. Trong những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Từ giữa hiệp 1, Hà Nội I đẩy cao đội hình và tạo ra một vài pha bóng đá chú ý, nhưng cơ hội nguy hiểm thì không rõ nét.

Ở bên kia sân, TPHCM I vẫn giữ được sức mạnh từ khu trung tuyến với bộ đôi kỳ cựu Thùy Trang và Bích Thùy. Các cô gái TPHCM I cũng tạo được 1 số cơ hội nhưng đã không tận dụng thành công. Thế trận cân sức tiếp tục diễn ra ở hiệp đấu còn lại và không đội nào ghi được bàn thắng, đành chấp nhận ra về với 1 điểm ở ngày ra quân.

Trước đó, trận đấu đầu tiên của vòng 1 diễn ra giữa Sơn La và PP Hà Nam. Với lực lượng mạnh hơn nên PP Hà Nam sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận, nhưng sự kiên cường của hàng thủ Sơn La đã làm cho hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục giữ thế trận lấn lướt, và những nỗ lực của họ cũng được đền đáp với “cơn mưa” bàn thắng trong hiệp này để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 5-0.

Cuộc so tài đáng chú ý khác giữa Than KSVN và Thái Nguyên T&T đã khép lại với chiến thắng cách biệt 4-1 nghiêng về đội bóng vùng mỏ. Phút thứ 6, tuyển thủ quốc gia Thúy Hằng đánh đầu rất đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho Than KSVN sau đường chuyền của Thùy Dung. Tuy nhiên, đến phút 30, tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của Diễm My, Ngọc Minh Chuyên băng lên dứt điểm hiểm hóc quân bình tỉ số 1-1 cho Thái Nguyên T&T.

Tuy nhiên, Than KSVN đã chứng minh được sức mạnh của mình, họ liên tục gây sức ép và ghi thêm 3 bàn sau đó do công Trúc Hương và Thúy Hằng. Ở trận còn lại, Hà Nội II đã giành chiến thắng 2-0 trước các cô gái trẻ TPHCM II.

Những hình ảnh của ngày khai mạc: