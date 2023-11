Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023: Bốn ứng viên cho danh hiệu vô địch

Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 16-11. Trước vạch xuất phát, các nhà đương kim vô địch TPHCM I cảm nhận áp lực trong mục tiêu vảo vệ ngôi vô địch từ sức mạnh của Hà Nội I Than KSVN và Thái Nguyên.

Từ năm ngoái, Thái Nguyên T&T đã nhận được sự đầu tư lớn về lực lượng và sau mùa bóng đã gây nhiều khó khăn cho các đối thủ trong cuộc đua tốp đầu, mùa bóng năm nay các cô gái Thái Nguyên được xem là ẩn số trong cuộc đua vô địch. Lãnh đạo đội bóng này hướng đến mục tiêu tốp 3, đó là là đích ngắm hợp lý của họ trong mùa này.

HLV trưởng Đoàn Việt Triều nói: “Năm nay, Thái Nguyên T&T không xáo trộn về lực lượng. Đội trưởng Thuý Nga vẫn đóng vai trò đầu tàu của đội bóng cùng Mỹ Anh và một số cầu thủ khác. Về lực lượng cầu thủ trẻ, chúng tôi có Ngọc Minh Chuyên đang tiến bộ rất nhanh. Làm bóng đá luôn cần thử thách và ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo mạnh dạn đặt mục tiêu nằm trong top có huy chương”.

Trong khi đó, CLB Phong Phú Hà Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng. Các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Tuyết Dung, Lại Thị Tuyết, Trần Thị Duyên đóng vai trò dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ như Lưu Hoàng Vân, Tạ Thị Thủy, Vũ Thị Hoa, Ánh Ngọc, Phương Anh. Dù vậy, cô trò HLV Nguyễn Khánh Thu cũng đặt mục tiêu có được huy chương đồng ở mùa giải năm nay.

Đáng chú ý nhất vẫn là Hà Nội I và Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN), những đội mạnh thường xuyên tranh vào tốp 3 trong những mùa gần đây. Hà Nội I đã chia tay thầy ngoại và đặt niềm tin vào HLV trưởng Đặng Quốc Tuấn. Mùa này, đội bóng đại diện của thủ đô đã chia tay Thúy An và Thảo Anh, nhưng mục tiêu tranh ngôi vô địch của họ không suy giảm khi có dàn tuyển thủ hùng hậu trong đội hình là Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phạm Hải Yến, Trần Thị Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Kiều Oanh. Ngoài ra, các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Biện Thị Hằng, Bùi Thị Trang sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình đến với vinh quang của đội bóng này.

Trong khi đó Than KSVN với dàn cầu thủ mà nhiều đội mơ ước như Thúy Hằng, Khổng Thị Hằng, Dương Thị Vân, Thu Thương, Diễm My hay Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương, Thu Xuân. Với dàn cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng nhiều cầu thủ trẻ được trui rèn trong những mùa vừa qua, Than KSVN vẫn là đối thủ đáng gờm cho những đội hướng đến mục tiêu cao ở mùa này.

Cuối cùng là ĐKVĐ TPHCM I, đội bóng đang hướng đến mục tiêu kéo dài kỷ lục vô địch mà họ đang nắm giữ. Mùa bóng trước, đội không còn sự phục vụ của Huỳnh Như, trong khi Tuyết Ngân cũng không ra sân trọn mùa do chấn thương. Khi ấy, Thùy Trang đã xuất sắc trong vai trò “nhạc trưởng”. Mùa này, tiền đạo trẻ Tuyết Ngân đã trở lại. Bên cạnh đó là một loạt cầu thủ trẻ khác cũng được đôn lên như K’Thủa, Ngọc Duyên, Kim Phụng hay Ngọc Châm.

Điều mà HLV Kim Chi an tâm là những cựu binh vẫn đang giữ phong độ cao với thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Thùy… đủ để kỳ vọng giúp đội bóng này giữ được sự liền mạch và sẵn sàng chờ đón những thử thách đến từ Hà Nội I, Thái Nguyên, Than KSVN.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 16-11 đến ngày 28-12-2023 tại sân Thanh Trì, sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Toàn bộ giải đấu được truyền hình trực tiếp trên VTVcab và trực tuyến trên các nền tảng xã hội của VTVcab, phát lại trên các nền tảng xã hội của LĐBĐ Việt Nam. Bên cạnh đó, BTC cũng quyết định không tổ chức bán vé để người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp cho các cầu thủ.