Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng năm 2024 khép lại sau năm ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, bằng trận chung kết tranh cúp giữa hai đội TP.HCM và Công an TP.HCM tại nhà thi đấu Tân Bình.

Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024 - Đội Công an TPHCM đoạt chức vô địch. Ảnh: Quỳnh Mai

Sau lễ bế mạc ngắn gọn và hoành tráng là trận chung kết giữa đội Công an TPHCM với CLB TPHCM. Đội chủ giải Công an TPHCM với ngoại binh Hiroshi chất lượng và lực lượng đông đảo khán giả nhà đã nhanh chóng áp đảo thế trận trước đội TPHCM. Chung cuộc, đội chủ giải Công an TPHCM đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 (25-16, 25-23, 25-20).

Trận chung kết Công an TPHCM (đỏ) - TPHCM.

Trưởng ban Tổ chức giải Đại tá Bùi Ngọc Giáp chia sẻ: “Ban tổ chức xin cảm ơn các đội bóng đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận cầu hay, hấp dẫn, góp phần cho sự thành công của giải. Chúng tôi hy vọng các đội có nhiều kỷ niệm đẹp về TPHCM tươi đẹp, về mùa giải lần 1, đặc biệt là khách Visakha của Vương quốc Campuchia có nhiều ấn tượng đẹp về đất nước, con người Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng”.

Công an TPHCM ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết.

Kết quả chung cuộc, đội Công an TPHCM vô địch (nhận cúp, cờ, huy chương vàng và phần thưởng bằng tiền 60 triệu đồng); Đội hạng nhì: CLB TPHCM (nhận cờ, huy chương bạc và phần thưởng 40 triệu đồng); Hai đội đồng hạng 3: CLB Visaka và Bến Tre (mỗi đội nhận cờ, huy chương đồng và phần thưởng 20 triệu đồng).

Cá nhân xuất sắc nhất được nhận cờ và 3 triệu đồng, gồm: Chuyền 2: Phạm Thoại Phương (Công an TPHCM); Phụ công: Chế Quốc Vô Lít (TP.HCM); Chủ công: Lâm Văn Sanh (Công an TPHCM); Đối chuyền: Sokchea (Visaka); Libero: Nguyễn Trung Hiếu (Công an TPHCM).

Một số hình ảnh đội bóng chuyền Nam Công An TPHCM lên ngôi vô địch:

BTC trao giải cho tổ trọng tài xuất sắc.

Đội bóng chuyền Công an TPHCM nâng cao chiếc cúp vô địch.

Phó giám đốc sở ông Nguyễn Nam Nhân trao giải cho phụ công xuất sắc tại Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024.

Đội Công an TPHCM nâng cao chức vô địch tại giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024.

Đội Công an TPHCM thắng TPHCM với tỷ số 3-0 trong trận chung kết

Nhà thi đấu Tân Bình không còn chỗ trống trong đêm chung kết.

Pha ăn mừng của đội Công an TPHCM khi giành chiến thắng ở điểm cuối trong trận chung kết

Chung kết đội Công An TPHCM - TPHCM

Lực lượng khán giả nhà của đội Công An TPHCM cổ vũ nhiệt tình trong trận chung kết

DŨNG PHƯƠNG