Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024: Chờ màn “chào sân” của các tân HLV trưởng

Đội nam Công an TPHCM là đội được đánh giá có đội hình mạnh tại giải lần này. Ảnh: CATPHCM

> 8 đội tranh tài ở giải bóng chuyền mở rộng tranh Cúp Báo Công an TPHCM năm 2024

8 đội bóng góp mặt ở giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024 tranh cúp báo Công an TPHCM năm nay gồm VLXD Bình Dương, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, TPHCM, Visakha (Campuchia) và Công an TPHCM (chủ giải). Ở danh sách đăng ký lực lượng, 8 đội bóng cử đội hình mạnh nhất tới giải.

Với giới chuyên môn bóng chuyền, giải đấu lần này là cơ hội cho nhiều HLV trưởng từng đội thể hiện khả năng thao lược của mình. Đội chủ giải Công an TPHCM đã có tân HLV trưởng là ông Vũ Văn Duân. Vị HLV trẻ này chính thức đảm nhiệm vai trò trên khi đội nam Công an TPHCM tranh tài tại Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 trong tháng 7 tại Đà Nẵng vừa qua. Hiện tại, bóng chuyền nam Công an TPHCM đang hướng tới mục tiêu cao nhất của mùa giải 2024 là nỗ lực thi đấu để tìm cơ hội vô địch giải hạng A toàn quốc qua đó giành suất thăng hạng, dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Chính vậy, HLV Vũ Văn Duân sẽ cần nhiều sự chuẩn bị chuyên môn với cầu thủ Công an TPHCM trước khi dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 trong tháng 10 tới đây. Tuy vậy trước mắt, trên sân nhà ở TPHCM, đội bóng áo lính của thể thao Công an đặt quyết tâm giành thành tích cao nhất để lọt vào trận đấu cuối tranh ngôi vô địch tại giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024 này.

Trong khi đó, đội nam TPHCM cũng bổ nhiệm tân HLV trưởng là ông Huỳnh Văn Tuấn. Cựu phụ công nổi danh một thời của bóng chuyền nam Long An tham gia công tác huấn luyện ở bóng chuyền TPHCM sau khi nghỉ thi đấu. Bây giờ, ông Tuấn mới chính thức là HLV trưởng của 1 đội bóng ở TPHCM. Tháng 7 vừa qua, HLV Nguyễn Văn Hòa bất ngờ chia tay đội nam TPHCM vì lý do gia đình do thế ông Huỳnh Văn Tuấn được bổ nhiệm vị trí HLV trưởng đội nam TPHCM trong đầu tháng 8. Sau khi rớt hạng vào cuối mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, bóng chuyền nam TPHCM có thay đổi nhân sự HLV trưởng và lúc này, ông Tuấn được chờ đợi sẽ khẳng định dấu ấn của mình ở vai trò mới.

Đội nam Vĩnh Long dự giải lần này với HLV Nguyễn Hoàng Tuấn chịu trách nhiệm về chuyên môn. Ban Giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long cho biết, công tác huấn luyện chuyên môn của đội bóng chuyền nam Vĩnh Long đang ổn định và trước mắt thì ông Nguyễn Hoàng Tuấn đảm trách vai trò HLV trưởng.

Ở một sự chuẩn bị khác, giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024 cũng được xem là 1 cơ hội để HLV Phạm Phước Tiến cùng các học trò ở bóng chuyền nam Long An thi đấu nhằm đạt kết quả tốt nhất. Ông Tiến đảm trách vị trí HLV trưởng đội nam Long An từ đầu năm 2024 và cùng đội bóng dự giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2024. Đây là giải đấu chính thức tiếp theo mà đội nam Long An góp mặt.

Từng HLV xây dựng triết lý chuyên môn của mình. Điều quan trọng, tất cả họ rất tâm huyết với bóng chuyền cũng như có tuổi đời trẻ. Vì vậy, người hâm mộ chờ đợi đây là những làn gió mới cho bóng chuyền nam Việt Nam và bóng chuyền nam khu vực phía Nam nói riêng.

Ngày 12-8, các trận đấu của giải chính thức bước vào tranh tài. Cả 8 đội bóng góp mặt đều có cơ hội đạt kết quả cao nhất. Tuy nhiên, ngôi vô địch chỉ có 1 và sẽ dành cho đội bóng thể hiện tốt nhất khả năng chuyên môn.

Ban tổ chức mở cửa tự do nhà thi đấu Quận Tân Bình (TPHCM) để khán giả vào cổ vũ các trận đấu. Giải sẽ tranh tài từ ngày 12-8 tới 16-8. Đội vô địch sẽ nhận cúp, cờ, HCV cùng phần thưởng 60 triệu đồng. Đội á quân sẽ nhận cờ, HCB và 40 triệu đồng tiền thưởng. 2 đội thua tại bán kết sẽ đồng hạng ba và nhận cờ, HCĐ cùng 20 triệu đồng/đội là tiền thưởng. Giải đấu cũng sẽ trao các danh hiệu cá nhân tại ngày cuối tranh tài.

MINH CHIẾN