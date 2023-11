Gần 2.000 vận động viên sải bước trên cung đường tuyệt đẹp ven sông Vàm Cỏ tại Long An Marathon lần thứ 2 năm 2023

Chiều 11-11, Giải chạy Long An Marathon lần thứ 2 năm 2023: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ đã diễn ra tại Khu đô thị tích hợp Waterpoint tỉnh Long An, thu hút sự tham gia của gần 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Sự kiện do UBND tỉnh Long An giao Tạp chí Nông thôn Việt và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim cương là Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long.

Đây là lần thứ hai tỉnh Long An có một giải marathon tầm cỡ, quy tụ 2.000 vận động viên (VĐV) trên khắp cả nước tham dự, trong đó có nhiều VĐV chuyên nghiệp và có cả VĐV người nước ngoài, tham gia thi đấu ở 4 cự ly 1,5km, 5km, 10km, 21km.

Các vận động viên đã được tranh tài trên những cung đường nội khu đảm bảo an toàn và có thêm cơ hội khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của dòng sông Vàm Cỏ - dòng sông đã gắn liền với đời sống, văn hóa và lịch sử của người dân Long An.

Kết quả chung cuộc, VĐV Hoàng Nguyên Thanh vô địch cự ly 21km nam, VĐV Đoàn Thị Hiền vô địch cự ly 21km nữ. VĐV Trương Văn Tâm về nhất cự ly 10km nam, VĐV Phạm Thị Thúy Hạnh nhất cự ly 10km nữ. VĐV Lê Hoàng Thương về nhất cự ly 5km nam và VĐV Nguyễn Lệ Trân về nhất cự ly 5km nữ.

Đặc biệt, Giải chạy Long An Marathon lần thứ 2 năm 2023: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ đã thiết kế cung đường chạy 1,5km dành riêng cho trẻ em. Đây như một hoạt động ngoại khóa ngoài trời bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao của các em nhỏ cùng gia đình. Về nhất cự ly này là em Trương Hữu Bảo Tài.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức giải chạy cho biết, qua hai lần tổ chức giải Marathon thành công, tỉnh Long An đã có chủ trương nâng cấp giải Marathon Long An thành giải truyền thống thường niên cùng với sự đồng hành của Tạp chí Nông thôn Việt.

Ông Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt, Phó Ban thường trực Ban tổ chức giải chạy, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Long An và Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long đã đồng hành, sát cánh cùng Tạp chí Nông thôn Việt để góp phần phát triển phong trào chạy bộ như một hoạt động rèn luyện thể thao lành mạnh cho người dân mọi lứa tuổi.