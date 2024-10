Erste Bank Open: Dominic Thiem và “khúc ca cuối cùng” trước khi khép lại sự nghiệp đầy màu sắc

Thiem sẽ chia tay quần vợt chuyên nghiệp sau giải đấu tại Vienna

Không như Danielle Collins, người đã “quay xe” cách đây mấy hôm - sau tuyên bố giải nghệ từ hồi đầu mùa, vì một năm thi đấu quá rực rỡ làm động lực để cô tiếp tục, Dominic Thiem lại không có lý do gì kéo dài sự nghiệp thi đấu đang “nhuốm màu thảm họa” của chính anh.

Từ sau ngôi vô địch Grand Slam duy nhất - là danh hiệu US Open 2020, tay vợt Cựu số 3 thế giới người Áo không bao giờ tìm lại chính mình. Hàng loạt chấn thương, và quan trọng hơn cả là thứ tâm lý không còn tìm ra động lực thi đấu biến thành trầm cảm, đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời anh.

Trong suốt 4 mùa giải qua, có không ít lần Thiem cố gắng quay trở lại, nhưng vô ích. Và riêng ở trong mùa giải 2024 này, Thiem chỉ thắng 6/20 trận đấu (anh để thua 14 trận, trong đó có 5 trận liên tiếp gần đây); thậm chí không thể vượt qua vòng loại ở đấu trường Roland Garros từng là "sở trường".

Đến với giải Erste Bank Open sẽ khai diễn vào hôm nay, tại Wiener Stadthalle (Vienna - Áo), Thiem đã xác định đây sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp không phải không có vinh quang - nhưng cũng có không ít thất vọng. Thiem sẽ đấu với Luciano Darderi (Ý, hạng 44 ATP)...

Trước đó, Thiem đã có các lý giải qua bài trả lời phỏng vấn dài kỳ với Tennis Majors: “Sức khỏe về mặt tinh thần luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Căn bệnh trầm cảm đã ảnh hưởng đến vô số cá nhân và tôi ngày càng tập trung vào việc tìm kiếm sự cân bằng để chống lại các tác động của nó”.

“Tuy nhiên, bản chất của cuộc sống nay đây mai đó với cả ATP Tour, với những khoảnh khắc thăng trầm không hề ngừng nghỉ, những cơn sốt adrenaline và cả sự trống rỗng luôn đi kèm khiến cho việc duy trì cuộc sống ổn định trở nên khó khăn”, Thiem đã lý giải về khủng hoảng của mình.

Trong suốt quãng thời gian khó khăn, Thiem không chỉ vật lộn với “mặt tối” ở trong tâm lý mà còn phải đối mặt với sự tàn khốc của mạng xã hội, nơi mọi người soi xét từng hành động và từng màn trình diễn của anh, chỉ trích anh vì mất hút sau khi chiếm được sự kỳ vọng...

Dưới sự chỉ trích dữ dội, hối thúc anh sớm treo vợt và quy ẩn, Thiem thậm chí chuyển sang môn thiền định và tìm thấy được sự khuây khỏa khi tránh xa ánh đèn của truyền thông.

“Tôi học được cách dành nhiều thời gian riêng tư hơn để tránh xa sự chú ý của công chúng khi mọi thứ vượt quá. Cách tiếp cận này rất có lợi, nó giúp tôi đánh giá sức khỏe tinh thần và giảm thiểu những rủi ro tôi phải đối mặt. Kể từ khi ưu tiên sức khỏe của bản thân, tôi nhận thấy sự cải thiện đáng kể”.

Ngày mai, Thiem sẽ hát lên “khúc ca cuối cùng”. Nếu mà may mắn, anh sẽ có thêm 1-2 ngày thể hiện. Nếu may mắn hơn nữa, thì anh sẽ chia tay áp lực quần vợt ngay sau ngày mai để trở về cuộc sống an yên, để nhớ về ngôi vô địch US Open như là một kỷ niệm tuyệt vời nhưng cũng vô cùng “xéo xắt”

Đ.Hg.