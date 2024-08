Dương Quốc Hoàng khởi đầu mạnh mẽ ở giải Billiards Pool US Open 2024

Cơ thủ Pool được người hâm mộ Billiards Việt Nam chú ý nhất Dương Quốc Hoàng đã có khởi đầu khá thuận lợi ở giải Billiards Pool US Open 2004 đang diễn ra tại thành phố Atlantic (Mỹ) với 2 trận toàn thắng.

Dương Quốc Hoàng là niềm hy vọng của Pool Việt Nam

Tiếp tục con đường chinh phục các danh hiệu của làng Billiards Pool thế giới, 10 cơ thủ hàng đầu Việt Nam đã lên đường sang Mỹ để dự giải Billiards Pool US Open có tổng số tiền thưởng 300.000 USD (khoảng 7,5 tỷ đồng), trong đó chức vô địch nhận được số tiền 50.000 USD (khoảng 1,25 tỷ đồng). Tuy nhiên vào giờ chót, cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn bận việc riêng gia đình đã xin rút lui vào giờ chót.

Tham dự giải có khoảng 256 cơ thủ hàng đầu thế giới thi đấu theo thể thức 2 lần thua để chọn 64 cơ thủ vào vòng đấu loại trực tiếp tìm nhà vô địch.

Trong 9 cơ thủ Việt Nam, chỉ có 5 cơ thủ thi đấu ngày đầu tiên với sự xuất sắc của Dương Quốc Hoàng. Anh là người duy nhất giành 2 trận thắng để tiếp tục ở trụ lại nhánh thắng, trong khi 4 đồng đội của mình rớt xuống nhánh thua.

Phạm Phương Nam rơi xuống nhánh thua

Ở trận ra quân gặp cơ thủ nước chủ nhà Mỹ David Callaghan, cơ thủ Việt Nam có nick name “Hoàng Sao” đã có chiến thắng “huỷ diệt” với tỷ số trắng 9-0. Lọt vào nhánh thắng thi đấu trận thứ 2 vào rạng sáng hôm nay, Dương Quốc Hoàng tiếp tục hạ gục cơ thủ người New Zealand Matt Edwards với tỷ số 9-4. Với 2 trận toàn thắng, Hoàng Sao sẽ lọt tiếp vào Round 3 của nhánh thắng để gặp cơ thủ người Hà Lan Niels Feijen vào ngày mai để xác định người chiến thắng giành vé vào vòng knock out 64 cơ thủ.

Một cơ thủ khác cũng đáng chú ý Phạm Phương Nam vừa mới giành hạng ba giải RaxxMVP Open cách đây 2 ngày đã đánh bại Reinaldo Dendariarena Perez 9-3. Tuy nhiên, anh lại thất thủ trước Francesco Candela (Italia) 1-9 nên rớt xuống nhánh thua.

Cũng giống như Phạm Phương Nam, Đặng Thành Kiên thắng Marty Ciccia (Mỹ) 9-4 nhưng thua Johann Chua (Philippines) 1-9, Nguyễn Hải Đăng thắng trận đầu do đối thủ Ante Sola (Croatia) bỏ cuộc nhưng thua Lee Vann Corteza 4-9, Bùi Trường An thắng Dylan Spohr (Mỹ) 9-2 nhưng thua cơ thủ Joao Grilo (Bồ Đào Nha) 6-9 rơi xuống nhánh thua.

Vào tối nay, 3 cơ thủ còn lại của Việt Nam sẽ thi đấu. Đỗ Thế Kiên gặp Thomas Satterfield (Mỹ), Lường Đức Thiện gặp Jamie Mocock (Anh) và Nguyễn Mạnh Đức gặp Dimitris Loukatos (Hy Lạp).

GIA MẪN