Đương kim áo vàng Jonas Vingegaard nhận tin xấu trước thềm Tour de France 2024

Jonas Vingegaard chỉ vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương

Trong một mùa giải đầy xui xẻo của Visma – Lease a Bike, tưởng chừng mọi thứ bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn khi họ công bố đội hình toàn sao chuẩn bị tham dự Tour de France 2024. Nhưng đáng buồn thay, Covid-19 lại ập đến khiến Sepp Kuss phải rời đội.

Sepp Kuss, được nhiều người coi là chiếc máy kéo mạnh mẽ nhất của làng xe đạp thế giới hiện nay. Anh chính là “cận thần” tin cậy đã giúp Jonas Vingegaard liên tiếp giành chiến thắng Grand Tour nước Pháp hai mùa gần nhất. Sức mạnh của tay đua người Mỹ là không thể chối cãi bởi bản thân anh đã đủ sức đăng quang Vuelta a Espana 2023.

Sepp Kuss là cận thần tin cậy của Jonas Vingegaard

Ông Merijn Zeeman – giám đốc thể thao đội Visma – Lease a Bike – thông báo trên trang web chính thức của đội về quyết định khó khăn. "Thật không may, hôm nay chúng tôi đã phải cùng nhau kết luận rằng sức khoẻ của Sepp Kuss chưa đảm bảo sau Covid-19. Bây giờ anh ấy cần bình phục đúng cách và do đó sẽ không thi đấu Tour de France 2024. May mắn thay, chúng tôi đã có sẵn người thay thế tốt là Bart Lemmen."

Merijn Zeeman hết lời khen ngợi Bart Lemmen: “Mặc dù chỉ mới thi đấu chuyên nghiệp được 1,5 năm nhưng Bart Lemmen đã chứng tỏ mình là một tay đua rất đáng tin cậy và mạnh mẽ. " Bart Lemmen học rất nhanh và đã chứng minh điều đó trong năm nay với một số thành tích tốt. Sở trường của tay đua này là leo núi và sẽ quên mình để hỗ trợ cho thủ lĩnh Jonas Vingegaar. Tôi rất tin tưởng vào Bart”, Merijn Zeeman nói.

Tadej Pogacar vô đối tại Giro d’Italia

Nhưng dù sao đi nữa, có thể nói rằng sự vắng mặt của Sepp Kuss là một đòn giáng mạnh đối với tham vọng của Jonas Vingegaard ở cuộc đua năm nay. Nhất là khi Jonas Vingegaard chỉ vừa trở lại sau tai nạn kinh hoàng hồi đầu năm khiến anh bị chấn thương nặng ở phổi và gãy nhiều xương sườn. Phong độ của Jonas Vingegaard cũng là dấu hỏi lớn.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tadej Pogacar (UAE Emirates) lại đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Anh đã vô đối tại Giro d’Italia và thể hiện khát khao lật đổ Jonas Vingagaard để đòi lại áo vàng Tour de France.

KIM MINH