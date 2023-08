Đồng Tháp khẳng định sức mạnh đứng đầu toàn đoàn

Sau khi đoạt 12 chiếc HCV trong 5 ngày thi đấu trước, các tay đua Đồng Tháp tiếp tục giành thêm 3 HCV nữa trong ngày thi đấu cuối hôm nay, qua đó khẳng định sức mạnh đứng đầu toàn đoàn giải xe đạp đường trường trẻ vô địch quốc gia 2023 vừa kết thúc hôm nay tại An Giang.

Trong ngày thi đấu hôm nay chạy nội dung xuất phát đồng hàng U16 và U18 nam chạy chung cự ly 105 km và nữ U16 với U18 chạy chung cự ly 60 km.

Tâm điểm của ngày hôm nay tập trung vào cuộc chiến của các tay đua nam với sự có mặt của tài năng trẻ U18 Phạm Lê Xuân Lộc. Ngay sau khi xuất phát, các đợt tấn công liên tục diễn ra được các tay đua Quân đội, Đồng Nai, Đồng Tháp..tạo nên. Tuy nhiên, phải qua hơn nữa đoạn đường, một tốp gồm 9 tay đua mới tách tốp thành công.

Trong tốp đi đầu bỏ lại tốp sau chừng vài phút, Quân đội và Đồng Tháp có lợi thế khi mỗi đơn vị có 3 tay đua. Tuy nhiên, Quân đội là đơn vị hưởng lợi nhất khi chỉ có duy nhất Nguyễn Đức Minh Thuận là lứa tuổi U18, còn 8 tay đua đi chung nhóm đầu đều là các tay đua của nhóm tuổi U16. Điều này đồng nghĩa, nếu tốp đầu về chung, Nguyễn Đức Minh Thuận đương nhiên giành chiếc huy chương vàng U18 và đội Quân đội cũng giành được vị trí nhất đồng đội. Và kết quả cuối cùng là như thế, Quân đội “ẳm” 2 chiếc HCV dù tay đua chủ lực Phạm Lê Xuân Lộc không có thành tích cao.

Trong 8 tay đua còn lại của U16 nam, Đồng Tháp có 3 tay đua nên họ chắc chắn giành chiếc huy chương vàng đồng đội. Ở những km cuối, các tay đua này liên tục tấn công và Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long) xuất sắc vượt qua Phùng Quốc Hà (Hà Nội), Phạm Anh Hào (Quân đội) giành chiếc huy chương vàng cá nhân.

Trắng tay từ đầu giải đến nay, đoàn An Giang đã “gỡ gạt” được trong ngày cuối với 2 chiếc HCV ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ. Tay đua Phạm Thị Bích Nhung xuất sắc vượt qua Lý Bảo Quỳnh (Bình Dương), Nguyễn Thị Quỳnh Như (Đồng Tháp) ở lứa tuổi U16 nữ mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho An Giang. Bên cạnh đó, An Giang còn giành chiếc huy chương vàng đồng đội nội dung U18 nữ.

Chiếc huy chương vàng U18 nữ đã thuộc về Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp) khi vượt qua Phạm Minh Thư (An Giang), Thạch Thị Ngọc Thảo (Đồng Tháp). Trong khi đó, Đồng Tháp cũng giành chiếc HCV đồng đội U16 xếp trên Bình Dương và TPHCM.

Như vậy sau 6 ngày tranh tài, Đồng Tháp đã chứng tỏ là đơn vị đào tạo trẻ tốt nhất hiện nay khi giành 15 huy chương vàng đứng đầu toàn đoàn. Với 2 chiếc HCV hôm nay, đoàn Quân đội có 6 chiếc HCV đứng thứ hai và Bình Dương, Vĩnh Long cùng 4 HCV đứng tiếp theo.