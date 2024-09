Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Khởi động chiến dịch chinh phục ASEAN Cup 2024

Đội tuyển bóng đá Việt Nam chính thức khởi động cho mục tiêu "săn vàng" ở giải AFF Cup 2024

Gần 4 tháng kể từ khi tiếp nhận ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cùng ê-kíp chỉ mới trải qua 2 trận đấu khi gặp đội tuyển Philippines và Iraq. Kết quả chúng ta thắng 1, thua 1, nhưng chưa nói lên được nhiều điều bởi thời điểm ấy ông Kim chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị cũng như lúc ấy, hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển bóng đá Việt Nam là rất thấp.

Từ sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam dừng bước ở vòng loại World Cup 2026 thì cũng là lúc mà HLV Kim Sang-sik mới bắt đầu vào việc. Ông cùng các trợ lý đã dành nhiều thời gian đến các sân cỏ từ Bắc vào Nam để quan sát các trận đấu ở giai đoạn 2 V-League 2023-2024 nhằm có những đánh giá chuẩn xác nhất về phong độ của các tuyển thủ. Qua danh sách tập trung đợt này, HLV người Hàn Quốc đã tạo được dấu ấn đầu tiên khi gọi hầu hết các cựu binh, trong đó có nhiều cầu thủ đã thành danh từ thời HLV Park Hang-seo. Cùng với đó, ông tách nhóm cầu thủ trẻ vào đội U22 tập trung cùng thời điểm để tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc.

Tiếp đến, một số cựu binh khác vì nhiều lý do đã không có tên ở danh sách tập trung lần này như Duy Mạnh, Văn Quyết,

Công Phượng hay đã có phong độ tốt tại V-League như Ngô Tùng Quốc, Tô Văn Vũ. Hẳn nhiên là ông Kim rất chú trọng ở 2 trận đấu với Nga và Thái Lan sắp đến, bởi dù là giải giao hữu quốc tế nhưng có tính điểm trên bảng xếp hạng của FIFA. Đồng thời, dù 2 khách mời trên không đưa sang Hà Nội đội hình mạnh nhất nhưng với thực lực của họ cũng quá đủ để khẳng định là những “quân xanh” chất lượng với các cầu thủ Việt Nam.

Trở lại những buổi tập đầu tiên, đội tuyển bóng đá Việt Nam chưa hội đủ quân số do nhiều cầu thủ của Thanh Hóa và Nam Định cùng đội nhà thi đấu trận Siêu cúp quốc gia vào ngày 31-8. Đó là thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (Nam Định). Ngoài ra, so với danh sách tập trung ban đầu, 2 cầu thủ Văn Toàn và Việt Anh lỡ cơ hội góp mặt do chấn thương. Ngay sau đó ông Kim đã có quyết định thay thế bằng Phan Văn Đức và Giáp Tuấn Dương - cả hai đều thuộc biên chế CLB CAHN.

2 trận đấu với Nga và Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế 2024 sắp tới được xem như là thước đo chuẩn nhất với thực lực đội tuyển bóng đá Việt Nam khi bắt đầu vào giai đoạn chuẩn bị cho giải AFF Cup 2024, giải đấu mà mục tiêu của Việt Nam là giành cúp vô địch.

Theo lịch thi đấu tại giải giao hữu quốc tế 2024, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Nga vào ngày 5-9; ngày 7-9 đội tuyển Nga gặp đội tuyển Thái Lan và ngày 10-9 đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài cùng Thái Lan. Tất cả các trận đấu đều diễn ra lúc 20 giờ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

QUỐC CƯỜNG