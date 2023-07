Đội nữ TPHCM, nam Hà Nội T&T vô địch đồng đội bóng bàn quốc gia

Chung kết các nội dung đồng đội của giải đấu đã diễn ra vào tối muộn ngày 7-7 tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh).

Có thể xem, bốn đội lọt vào chung kết nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ ở giải lần này đều là những đội đang có ưu thế chuyên môn nhất lúc này của bóng bàn quốc nội.

Tại chung kết đồng đội nữ, một lần nữ đội nữ TPHCM lọt vào chung kết để tìm tấm HCV quan trọng. Tại giải đấu năm nay, đối thủ tại chung kết của bóng bàn nữ TPHCM là các tay vợt của Công an Nhân dân nhưng rõ ràng họ không thể làm khó được những Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Bạch Thanh Thư (TPHCM).

Nguyễn Khoa Diệu Khánh là người đánh tiên phong của trận chung kết để gặp Nguyễn Thùy Kiều My (Công an Nhân dân) và tuyển thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia này đã thắng dễ đối phương bằng kết quả 3-0 (11/7, 12/10, 11/5). Tiếp sau đó, Mai Hoàng Mỹ Trang thắng Phan Hoàng Tường Giang (Công an Nhân dân) 3-0, Nguyễn Bạch Thanh Thư thắng Ngô Thủy Tiên (Công an Nhân dân) 3-0. Chung cuộc đội nữ TPHCM thắng 3-0 trước đội nữ Công an Nhân dân, giành HCV. Như vậy, bóng bàn nữ TPHCM tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch đã có từ giải năm ngoái.

Chung kết đồng đội nam là cuộc đọ sức giữa Hà Nội 1 và Hà Nội T&T 1. Đây là cuộc đọ sức khó dự đoán phần thắng về ai trước khi diễn ra bởi hai bên đều có những tay vợt ổn định chuyên môn. Đội hình Hà Nội 1 sở hữu tay vợt Nguyễn Anh Tú – á quân đơn nam SEA Games 32 trong khi Hà Nội T&T 1 có Đinh Anh Hoàng – HCV đôi nam-nữ của SEA Games 32 do đó trận chung kết đã diễn ra khá giằng co và hai bên phải kết thúc trận đấu thứ 5 mới quyết định được ngôi vương.

Ở cuộc đấu này, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội 1) là người xuất trận tiên phong và có thắng lợi 3-0 (13/11, 11/7, 11/2) trước Lê Đình Đức (Hà Nội T&T 1). Tuy nhiên, diễn biến của toàn trận là sự đấu trí quyết liệt giữa các tay vợt trong từng trận để rồi Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Lê Tiến Đạt (Hà Nội T&T 1) đã thắng chung cuộc 3-2 trước Hà Nội 1 (Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Huấn, Đỗ Tuấn Kiệt), giành HCV.

Giải đấu còn tranh tài các nội dung đôi và cá nhân cho tới ngày 9-7.