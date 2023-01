Đội Hàn Quốc quá mạnh lấy hattrick danh hiệu quan trọng

Trước khi bước vào chặng cuối cùng từ Bảo Lộc về Bình Dương dài 175 km, cuộc tranh chấp các danh hiệu đã ngã ngũ do các tay đua nắm giữ vị trí đầu đều có khoảng cách khá an toàn so với các đối thủ cạnh tranh. Chính vì thế, sự hấp dẫn ở chặng đua hôm nay chủ yếu cho các đội chưa có thành tích tốt tranh thủ kiếm giải thưởng dọc đường và giải thưởng chặng.

Với lối chơi bảo vệ thành quả, đội Hàn Quốc dàn đội hình kiểm soát tốc độ đường đua. Sau khi cho Nguyễn Văn Dương (Tập đoàn Lộc Trời) tấn công thắng giải thưởng dọc đường đầu tiên và Đặng Văn Bảo Anh lấy giải thưởng dọc đường thứ hai, các tay đua xứ sở Kim Chi mới bắt lại tốp đầu, tạo thành đoàn đông tranh nhau nước rút tại đích đến.

Một bất ngờ xảy ra trong cuộc so kè nước rút, dù tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khanh không được đánh giá cao hơn các chân rút nổi tiếng đã đánh bại đương kim Áo xanh Cúp Truyền hình Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) và Francisco (Philippines) về nhất chặng, giúp đội đua Đồng Nai có được chiến thắng đầu tiên tại giải.

Từng là nhà vô địch châu Á, vô địch quốc gia Hàn Quốc về đường trường lẫn cá nhân tính giờ, Jang Kyunggu cho thấy một trình độ vượt trội so với các đối thủ nên giành được cú đúp Áo xanh lẫn Áo vàng chung cuộc. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Dược Domesco Đồng Tháp. Chiếc Áo trắng thuộc về tay đua Bondoc (Philippines) và ngoại binh của Tập đoàn Lộc Trời Roman Maikin mặc chiếc Áo đỏ Vua leo núi.

Với sự thành công trong lần quay lại tổ chức giải, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương (BTV) cùng nhà tài trợ Tân Hiệp Phát đang lên kế hoạch tổ chức giải năm sau với chất lượng và quy mô hơn. Ông Nguyễn Thanh Quang – Phó Giám đốc BTV cho biết: “Ngay sau khi kết thúc giải, BTV sẽ kết hợp cùng các đơn vị liên quan như nhà tài trợ, Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam sẽ lên kế hoạch tổ chức sớm. Chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm các đội đua nước ngoài nhiều hơn, cũng như tăng số chặng đấu lên để tăng tính hấp dẫn. Đồng thời, giúp các đội đua trong nước có cơ hội cọ xát tốt hơn trong bối cảnh xe đạp Việt Nam đang rất ít sân chơi dành cho các tay đua nam chuyên nghiệp”.