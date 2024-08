Đội Công an TPHCM quyết tâm thăng hạng dự giải bóng chuyền quốc gia 2025

Mục tiêu cao nhất mà đội bóng chuyền nam Công an TPHCM hướng tới là thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2025, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 / 19-8-2024) các cầu thủ xem đó là nhiệm vụ then chốt cho mình.

Đội nam Công an TPHCM đang có mục tiêu trọng tâm hướng tới tranh tấm vé dự giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: D.P

Thành quả để tạo động lực hưng phấn nhất cho các tay đập bóng chuyền nam Công an TPHCM là việc vừa giành ngôi vô địch giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024 đã khép lại tại TPHCM mới đây. HLV Vũ Văn Duân của đội bóng bày tỏ “tập thể cầu thủ và ban huấn luyện đã được cấp chỉ huy động viên để nỗ lực thi đấu. Chúng tôi hiểu rằng mỗi giải đấu đều có một nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng. Đội bóng đang tập trung cao nhất để hướng tới có kết quả tốt trong vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 tiếp theo tới đây”.

Lần gần nhất đội nam Công an TPHCM dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia là năm 2017. Thời điểm đó, dù nỗ lực tìm cơ hội trụ hạng nhưng với lực lượng không mạnh nhất, các tay đập bóng chuyền nam Công an TPHCM đã rớt hạng, rời giải đấu cao nhất bóng chuyền Việt Nam. Bây giờ, đội bóng đã lọt vào vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Từng cầu thủ rất quyết tâm sẵn sàng cho những cuộc đấu quyết định nhằm tìm tấm vé thăng hạng lên giải vô địch quốc gia 2025 cho mình. Quan trọng hơn cả, bóng chuyền nam Công an TPHCM được sự quan tâm của cấp lãnh đạo chỉ huy và đang quy tụ nhiều nhân tố có năng lực chuyên môn hiệu quả nhất.

Thực tế, đội hình của nam Công an TPHCM được tăng cường lực lượng từ mùa giải năm nay. Một số gương mặt quen thuộc của bóng chuyền nam đỉnh cao ở Việt Nam như Giang Văn Đức, Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Thái Hưng, Lâm Văn Sanh... đã gia nhập đội nam Công an TPHCM. Đội hình với những gương mặt chủ lực ấy thi đấu tốt tại vòng bảng giải hạng A toàn quốc 2024 để sớm hoàn thành mục tiêu ban đầu là đạt suất vào nhóm 8 đội xuất sắc nhất dự vòng chung kết. Tới Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 (tháng 7-2024), cầu thủ nam Công an TPHCM đã được cuộc cọ xát hữu hiệu nhất là đọ sức cùng các đội bóng hàng đầu đang thi đấu giải vô địch quốc gia 2024. “Trong giải đấu trên, cầu thủ chúng tôi tích lũy thêm được kinh nghiệm và biết được những điểm mà mình cần thay đổi là gì”, tay đập Nguyễn Văn Hạnh từng bày tỏ.

Bóng chuyền nam TPHCM từng là 1 phiên hiệu có tiếng của bóng chuyền phía Nam cùng bóng chuyền nam cả nước. Người chứng kiến đội bóng qua mỗi giai đoạn là HLV Nguyễn Hồng Huy. Ông Huy đang là thành viên ban huấn luyện của đội nam Công an TPHCM và cùng HLV trưởng, có những chia sẻ chuyên môn tới cầu thủ để rút được kinh nghiệm phù hợp.

Lâm Văn Sanh (14) là một trong những gương mặt đang thi đấu tốt cho Công an TPHCM. Ảnh: D.P

Chiến thắng tại giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024, cầu thủ nam Công an TPHCM cho biết họ thấy hạnh phúc và xúc động khi đạt được kết quả như mục tiêu đề ra. Bây giờ, sau đêm chung kết hứng khởi, tất cả tiếp tục ra sân tập luyện chuyên môn. Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 diễn ra trong tháng 10 tại Trà Vinh. Từ nay tới đó, cầu thủ nam Công an TPHCM có đủ thời gian chuẩn bị và quyết tâm cao nhất là lọt vào trận chung kết, hiện thực cơ hội giành vị trí cao nhất giải. Tấm vé thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2025 là mục tiêu mà ban huấn luyện đội bóng cùng các cầu thủ xác định trọng tâm để chào mừng 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

MINH CHIẾN