Đội bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy vô địch giải bóng chuyền Công an tỉnh Hà Tĩnh

Chung kết của giải năm nay là cuộc đọ sức giữa hai đội Công an thành phố Hà Tĩnh và Công an Hương Sơn, thi đấu chiều tối 18-8 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh.

Đội Công an thành phố Hà Tĩnh có sự tăng cường các mũi đánh của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam như Từ Thanh Thuận, Nguyễn Ngọc Thuân và chuyền hai Đinh Văn Duy. Trong khi đó, đội Công an Hương Sơn có tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy là ngôi sao sáng giá nhất. Kết thúc trận chung kết, đội Công an Hương Sơn đã vượt qua Công an thành phố Hà Tĩnh với tỉ số 3-2, giành cúp vô địch. Chiến thắng của Nguyễn Văn Quốc Duy cùng các đồng đội tại đội bóng Công an Hương Sơn tạo cảm xúc vỡ òa cho khán giả đã ngồi chật kín nhà thi đấu.

Năm nay, giải đã thu hút 19 đội bóng tham dự tranh tài xuyên suốt ba ngày từ 16 tới 18-8. Các tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từng dự SEA Games 32 và AVC Challenge Cup 2023 với SEA V.League 2023 vừa qua đã được mời về khoác áo thi đấu thuê cho các đội của giải.