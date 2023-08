Đội bắn súng Việt Nam được đón trở về sau giải vô địch thế giới 2023

Chiều 25-8, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã về tới Việt Nam sau khi hoàn tất các nội dung thi đấu tại giải bắn súng vô địch thế giới 2023. Các xạ thủ đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Trong số này, xạ thủ Trịnh Thu Vinh là người đã thi đấu bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ và có kết quả hạng 5 ở chung kết, qua đó được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Ngay tại sân bay Nội Bài, lãnh đạo bộ môn bắn súng (Cục TDTT) cùng đại diện Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Bộ Công an, lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu Công an Nhân dân (Bộ Công an) đã gặp mặt và chúc mừng Trịnh Thu Vinh thi đấu có kết quả giành suất Olympic. Trịnh Thu Vinh hiện là VĐV thuộc đội bắn súng của thể thao Công an Nhân dân.

Kết quả chung cuộc tại giải bắn súng vô địch thế giới 2023 ở Azerbaijan của đội tuyển bắn súng Việt Nam, về nội dung 10m Súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh hạng 5, Nguyễn Thùy Trang hạng 23, Nguyễn Thị Hường hạng 83, đồng đội nữ hạng 10. Nội dung 10m súng ngắn hơi nam:Phạm Quang Huy hạng 40, Lại Công Minh hạng 50, Phạm Công Minh hạng 74, đồng đội nam hạng 14. Nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội: Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thành Nam hạng 76. Nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội: Trịnh Thu Vinh và Lại Công Minh hạng 10; Nguyễn Thị Hường và Phạm Quang Huy hạng 43. Nội dung 10m súng trường hơi nam: Nguyễn Thành Nam hạng 110. Nội dung 10m súng trường hơi nữ: Lê Thị Mộng Tuyền hạng 39, Nguyễn Thị Thảo hạng 65, Phí Thanh Thảo hạng 76, đồng đội nữ hạng 18. Bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ: Nguyễn Thùy Trang hạng 32, Trịnh Thu Vinh hạng 44, Nguyễn Thị Hường, đồng đội nữ hạng 13. Bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh nam: Hà Minh Thành hạng 28, Vũ Tiến Nam hạng 30, Phan Xuân Chuyên hạng 56, đồng đội nam hạng 9. Nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ: Phí Thanh Thảo hạng 66. Nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam: Phan Xuân Chuyên hạng 13, Hà Minh Thành hạng 27, Vũ Tiến Nam hạng 35 và đồng đội nam hạng 5.

Được biết, Trịnh Thu Vinh là một trong những xạ thủ trọng điểm được chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 và cô có tham dự đấu trường này. Dự kiến, đội tuyển bắn súng Việt Nam cử 22 tuyển thủ tham gia thi đấu bắn súng tại ASIAD 19-2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc).