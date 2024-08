Đoàn TPHCM giành 58 HCV để đứng đầu giải bơi-lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2024

Ban tổ chức đã trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu ở giải lần này. Ảnh: VASA

> 2 kình ngư Huy Hoàng, Mỹ Tiên không thi đấu giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2024

Nội dung bơi và lặn của giải bơi-lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2024 đã chính thức khép lại vào ngày cuối thi đấu 13-8 tại hồ bơi ở tỉnh Đồng Tháp.

Chung cuộc, đoàn TPHCM giành tổng 58 HCV, 57 HCB và 58 HCĐ để đứng đầu chung cuộc. Trong đó, ở môn lặn, TPHCM xếp nhất còn ở môn bơi thì đoàn TPHCM đứng hạng nhì. Tại ngày cuối tranh tài, bơi TPHCM ghi nhận một số kết quả đáng chú ý như HCV của VĐV Hà Quốc Nguyên tại nhóm tuổi 11 trong nội dung 50m bướm nam (30”33); HCV của Bành Tiến Hùng (nhóm tuổi 12-13) nội dung 50m bướm nam với kết quả 28”95; HCV của Lê Hoàng Gia Hân (nhóm tuổi 11) nội dung 100m ngửa nữ với kết quả 1’16”79; HCV của Phạm Trường Thịnh (nhóm tuổi 12-13) nội dung 100m ngửa nam với thông số 1’06”28.

Trên bảng tổng sắp ở kết quả chung đối với bơi và lặn, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 đạt tổng 40 HCV, 15 HCB, 19 HCĐ có vị trí thứ nhì. Ở lần thi đấu năm nay, các kình ngư trẻ của đơn vị này như Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Quy đều tham dự và giành được các tấm HCV ở nội dung theo nhóm tuổi của mình.

Hạng 3 về tổng sắp chung cuộc là đoàn Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 với 22 HCV, 31 HCB, 30 HCĐ. Đội Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang có vị trí tiếp theo. Ở giải lần này, gương mặt chủ lực của bơi Long An là Võ Thị Mỹ Tiên không tham dự do vậy đoàn Long An chỉ có 3 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ để đứng hạng 9.

MINH CHIẾN