Đấu kiếm Việt Nam bắt đầu xây dựng bài toán tập trung cho SEA Games 33

Tương lai sẽ là 10 đơn vị

“Năm nay, giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2024 là sự chuẩn bị chuyên môn bản lề của các đơn vị trong cả nước bởi vì bước vào năm 2025 sẽ có đấu trường SEA Games 33-2025 và xa hơn nữa trong năm 2026 có ASIAD 20 cùng Đại hội thể thao toàn quốc. Chính vậy, từng đơn vị chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đang có lực lượng hướng đến tương lai”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT) – ông Nguyễn Hồng Đăng chia sẻ.

Chiều tối ngày 28-10, giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2024 khép lại. Về tổng thể, môn đấu kiếm vẫn là môn thể thao đặc thù do đó lúc này nhà quản lý ghi nhận mới chỉ có 8 đơn vị trong cả nước tập trung đầu tư phát triển thành tích cao cho môn đấu (TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương, Công an Nhân dân, Bắc Ninh). Bản thân các HLV chuyên môn hiểu rõ, muốn phát triển tốt hơn cả về thành tích cao, phong trào thì môn đấu cần thêm nhiều địa phương trong nước hình thành, đầu tư cho đấu kiếm thể thao. Qua chia sẻ từ nhiều HLV chuyên môn tại giải vô địch quốc gia năm nay, dự kiến từ nay tới năm 2026, thêm 2 đơn vị trong nước xây dựng môn đấu kiếm. Một số đơn vị mới bắt đầu xây dựng chương trình đào tạo và tìm con người để gây dựng thế nên có thể giải vô địch quốc gia trong tương lai gần thu hút 10 đơn vị tranh tài.

Đó là điểm mừng cho đấu kiếm thể thao. Hiện tại, 2 đơn vị đầu tàu trong xây dựng kế hoạch chuyên môn và thực hiện đầu tư thành tích cao đối với môn này là TPHCM, Hà Nội. Tại giải vô địch quốc gia năm nay, từng đơn vị vẫn chiếm ưu thế chuyên môn. Cả 2 đơn vị hạt giống đang nỗ lực phát triển hơn phong trào về đấu kiếm và tìm các phương án cho người hâm mộ biết nhiều hơn về đấu kiếm thể thao giúp môn đấu được quan tâm hơn.

Sự chuẩn bị là từ bây giờ

Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan của SEA Games 33-2025 công bố đấu kiếm nằm trong chương trình tranh tài chính thức. Môn này có 12 bộ huy chương ở kỳ Đại hội trên. Giải đấu kiếm vô địch quốc gia là 1 trong những tiền đề chuyên môn giúp nhà quản lý Cục TDTT sẽ nắm rõ đâu là nội dung thế mạnh để đấu kiếm có kế hoạch tập trung đầu tư xuyên suốt. Chúng ta lấy năm 2024 là năm bản lề do năm 2025 sẽ diễn ra SEA Games 33-2025 rồi tiếp tới năm 2026 sẽ có ASIAD 20. “Sau giải vô địch quốc gia 2024, chúng tôi cũng sẽ có phân tích tình hình cụ thể và xây dựng mục tiêu then chốt. Từ đó, việc lựa chọn VĐV tốt nhất cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ ở năm 2025 và 2026 có ý nghĩa quyết định”, ông Đăng trao đổi thêm.

Trên sàn đấu tại giải vô địch quốc gia 2024, VĐV các đơn vị TPHCM, Hà Nội Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Công an Nhân dân, Thanh Hóa đã giành HCV. Từng đơn vị hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình ở từng nội dung và tập trung chuyên môn cụ thể. Đơn cử, đấu kiếm TPHCM vẫn giữ chủ lực trong kiếm ba cạnh hay đấu kiếm Hà Nội có ưu thế ở kiếm chém, kiếm liễu. Xác định mục tiêu thì chắc chắn các ban huấn luyện lên phương án hiện thực nhiệm vụ đề ra.

Nhà quản lý đấu kiếm Việt Nam đang tính bài toán về mục tiêu. Từ giải vô địch quốc gia 2024, nhân tố nào vượt trội chuyên môn đều thể hiện được khả năng và đó là con người sẽ được đầu tư.

Tại giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2024, kiếm thủ Vũ Thành An (Hà Nội) không lọt vào chung kết kiếm chém cá nhân nam do thua tại bán kết nên nhận tấm HCĐ chung cuộc. Nhà vô địch nội dung này là VĐV Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội). Tương tự Thành An, gương mặt kỳ cựu Nguyễn Tiến Nhật (TPHCM) có HCĐ cá nhân kiếm ba cạnh nam.