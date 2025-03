Cuộc đấu “quyền lợi” ở Man.United lại tiếp tục

Đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe tiếp tục tăng giá vé bất chấp mọi phản ứng.

Man.United sẽ tăng giá vé theo mùa lên khoảng 5%. Dù giá vé cho những người hâm mộ dưới 16 tuổi vẫn giữ nguyên, nhưng một số ưu đãi vé cho người cao tuổi đã bị xóa bỏ. CLB cũng đã quyết định biến một số ghế tại Old Trafford thành vé tiếp khách để tăng doanh thu…

“Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ trung thành và kiên nhẫn của người hâm mộ, đặc biệt là những người sở hữu vé theo mùa, vốn đại diện cho cốt lõi của nhóm người hâm mộ đến xem trận đấu”, Giám đốc điều hành Omar Berrada cho biết trong tuyên bố. “Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để đưa ra một gói giá công bằng và hợp lý. Sau 11 năm liên tiếp đóng băng giá, chúng tôi đã tăng giá 5% trong 2 mùa giải vừa qua, và dự định sẽ làm như vậy trong mùa giải tới để bù đắp cho chi phí hoạt động liên tục tăng. Giá vẫn thấp hơn đáng kể so với một thập kỷ trước khi điều chỉnh theo lạm phát và ở mức tương đương với các CLB phía tây bắc nước Anh”.

Vào tháng 1, Hội cổ động viên quan trọng nhất Manchester United Supporters Trust (MUST) đã kêu gọi đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe đóng băng mọi giá vé. Sau đó là hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối cách điều hành, thành tích sa sút và việc tăng giá vé… Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ không tác động nhiều đến quyết tâm của Ratcliffe - người từng tuyên bố Man.United sẽ “hết tiền vào Giáng sinh” nếu không có khoản đầu tư của ông, và một số biện pháp cắt giảm chi phí bao gồm sa thải 450 nhân viên…

Người hâm mộ Man.United tin rằng lòng trung thành của họ đang bị xúc phạm thực sự.

Và MUST cũng có một tuyên bố được đưa ra để đáp lại thông báo mới nhất của CLB: “Ý tưởng rằng người hâm mộ vì lòng trung thành với đội bóng phải trả tiền cho quyền sở hữu của nhà Glazers và những sai lầm của ban lãnh đạo là sự xúc phạm thực sự. Chúng tôi lập luận rằng Man.United nên thực hiện việc đóng băng giá không chỉ vì lý do này, mà còn vì lý do kinh doanh nữa. Chúng tôi tin rằng việc đóng băng giá, cùng với lời kêu gọi đoàn kết cho thấy chúng ta cùng chung tay, có thể là động lực thúc đẩy tinh thần và đưa đội bóng tiến lên, và số tiền “mất” do không tăng giá sẽ được bù đắp nhiều hơn bằng doanh thu lớn hơn từ vị trí cao hơn của đội bóng trên bảng xếp hạng”.

PHI SƠN