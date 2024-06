Cử tạ trẻ Việt Nam tuyển chọn thêm gương mặt dự giải trẻ thế giới 2024

Gương mặt trẻ Kim Lụa của cử tạ Lào Cai có kết quả tốt ở giải năm nay tại An Giang. Ảnh: HOÀNG DUYÊN

Giải cử tạ trẻ vô địch quốc gia 2024 thu hút 29 đơn vị tranh tài. Toàn giải đã có gần 200 lực sỹ (nam, nữ) tranh tài ở 10 hạng cân nam (55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg, trên 109kg) và 10 hạng cân nữ (45kg; 49kg; 55kg; 59kg; 64kg; 71kg; 76kg; 81kg; 87kg và trên 87kg) và bế mạc các nội dung cuối cùng trong tối 21-6 tại nhà thi đấu tỉnh An Giang.

Ở cuộc đấu năm nay, cử tạ Hà Nội có 16 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ đã xếp vị trí số 1 chung cuộc trong khi chủ nhà An Giang đạt 9 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ nên xếp hạng nhì. Cử tạ trẻ TPHCM nỗ lực tranh tài và đạt 6 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ qua đó đứng hạng 3 chung cuộc. Các đơn vị Lào Cai, Sóc Trăng, Công an Nhân dân, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Nghệ An, Hải Phòng, Ninh Bình ở vị trí lần lượt tiếp theo.

Năm nay, cử tạ trẻ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2024 được diễn ra trong tháng 9 ở Tây Ban Nha và kết quả thi đấu ở giải trẻ vô địch quốc gia lần này là một trong những cơ sở giúp ban huấn luyện đội cử tạ trẻ Việt Nam tuyển chọn thêm tuyển thủ đăng ký giải trên. Ngoài ra, cử tạ Việt Nam cũng dự giải trẻ, thiếu niên vô địch châu Á 2024 vào tháng 11 ở Philippines.

Thi đấu cử tạ trẻ vô địch quốc gia 2024, một số kết quả đáng chú ý như HCV hạng 55kg nam của K’Dương (Lâm Đồng) với tổng cử 251kg, HCV hạng 61kg nam của A Tiêu (TPHCM) với thành tích 281kg hay HCV hạng 71kg nam của Trần Minh Trí (An Giang) khi đạt tổng cử 319kg. Về nữ, lực sỹ trẻ Hà Thị Xiến (Lào Cai) giành HCV hạng 59kg nữ với tổng cử 181kg, Hoàng Kim Lụa (Lào Cai) vô địch hạng 64kg nữ với tổng cử 188kg; Nguyễn Thị Quỳnh Mai (Nghệ An) đạt HCV tổng cử hạng 71kg nữ với thành tích 184kg.

MINH CHIẾN