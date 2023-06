Công an Hà Nội giới thiệu tân binh Quang Hải

Đúng như thông tin bị rò rỉ cách đây gần 1 tháng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sau khi chia tay Pau FC đã gia nhập Công an Hà Nội, để thi đấu phần còn lại của mùa giải 2023.

Thông qua mạng xã hội vào tối 22-6, Công an Hà Nội đã phát đi thông báo về việc có được chữ ký của Nguyễn Quang Hải. Đây cũng là tân binh đầu tiên được đội bóng ngành Công an công bố chính thức. Hiệu lực hợp đồng giữa đôi bên kéo dài đến hết mùa giải 2023-2024. Tiền vệ 26 tuổi sẽ khoác số áo 19 quen thuộc, và dự kiến có trận đấu ra mắt trên sân Hàng Đẫy vào ngày 14-6 tới, khi Công an Hà Nội tiếp Hà Tĩnh ở vòng 12 thuộc giai đoạn I V-League 2023.

Quang Hải đã gia nhập đại bản doanh của Công an Hà Nội sau khi trở về từ đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Hải “Con” ra sân ở 2 trận giao hữu FIFA Days tháng 6 vừa qua gặp Hồng Kông (Trung Quốc) và Syria. Với việc các trụ cột của Công an Hà Nội đều là đồng đội ở đội tuyển quốc gia, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 sẽ không mất nhiều thời gian để bắt nhịp với CLB mới.

Trên bảng xếp hạng V-League 2023, Công an Hà Nội tạm xếp thứ 2 với 21 điểm, kém 1 điểm so với đội đầu bảng Thanh Hóa. Quang Hải xuất hiện sẽ gia tăng thêm chất thép cho đội hình của HLV Flavio Cruz đang xây dựng. Nhà cầm quân người Brazil từng chia sẻ, Hải “con” là cầu thủ có đẳng cấp rất cao, thuộc diện tốp đầu của đội tuyển Việt Nam, và sẽ giúp cho CLB rất nhiều.

Kể từ khi chia tay Hà Nội FC để gia nhập Pau FC ở Ligue 2 vào mùa hè năm ngoái, Quang Hải suốt phần lớn thời gian không được ra sân cho đội 1. Nếu tính từ sau AFF Cup 2022, cầu thủ gốc Thủ đô chỉ có vỏn vẹn 14 phút thi đấu tại Ligue 2. Giới mộ điệu Việt Nam cũng quen dần với thông tin Hải “con” chơi những trận đấu thuộc đội B ở tận hạng 5 nước Pháp. Vậy nên chuyến hồi hương lần này của Hải nhận được kỳ vọng sẽ giúp anh lấy lại bộ kỹ năng đã bị đánh mất từ lâu.