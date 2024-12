Cơ thủ 7 lần vô địch thế giới Torbjorn Blomdahl “rơi đài” ở giải Molinari Cup 2024

Torbjorn Blomdahl sớm bị loại ở giải

Sau khi xác định được 21 cơ thủ vượt qua vòng loại, vòng thi đấu chính có thêm 27 cơ thủ là khách mời và hạt giống, trong đó có một trong những huyền thoại Billiards thế giới Torbjorn Blomdahl. Tổng cộng 48 cơ thủ được chia đều vào 16 bảng, đánh vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp vào Round 2.

Được xếp vào bảng B, nhà vô địch World Cup TPHCM 2023 Torbjorn Blomdahl đã chơi khá tốt với chỉ số trung bình lượt cơ 2,059 điểm/lượt cơ (70 điểm trong 34 lượt cơ) trong 2 chiến thắng trước Nguyễn Văn Phước Hiếu, Phạm Quốc Thuận. Qua đó, cơ thủ sinh năm 1962 người Thuỵ Điển giành vé vào Round 2 thi đấu ngày hôm nay cùng với các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Trần Đức Minh…cũng giành vé từ vị trí nhất bảng.

Round 2 gồm có 32 cơ thủ tranh tài, thi đấu theo thể thức 2 lần thua, để tìm ra 16 cái tên đi tiếp vào vòng knock out loại trực tiếp gồm 16 cơ thủ. Torbjorn Blomdahl không may lại gặp ngay nhà vô địch thế giới năm 2023 Bao Phương Vinh ở trận đầu tiên do cơ thủ gốc Bình Dương giành vé từ vị trí thứ hai của bảng.

Bao Phương Vinh đã đánh bại Torbjorn Blomdahl

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi hai cơ thủ bám sát nhau từng điểm. Tuy có được series 8 điểm, nhưng Torbjorn Blomdahl vẫn không thể khuất phục được Bao Phương Vinh đánh rất đều tay. Kết quả, Bao Phương Vinh giành chiến thắng 40-35, đẩy Torbjorn Blomdahl xuống nhóm tranh vé vớt gặp Vy Ngọc Châu vào chiều nay.

Chơi khá hay ở vòng đấu bảng với chỉ số trên 2 chấm, nhưng vào vòng quyết định, Torbjorn Blomdahl lại thi đấu khá mờ nhạt. Trước cơ thủ Vy Ngọc Châu chơi phòng thủ khá kín kẽ, Torbjorn Blomdahl chỉ đạt chỉ số 1,121. Từ đó, cơ thủ 62 tuổi người Thuỵ Điển đã thất thủ trước Vy Ngọc Châu 37-40, chính thức trở thành khán giả.

Dù không thể tiến xa, việc Torbjorn Blomdahl tham gia giải đấu là một cơ hội quý giá để các cơ thủ trẻ Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ một huyền thoại. Việc một cơ thủ đằng cấp thế giới thất bại ở giải trong nước, cho thấy trình độ các cơ thủ Billiards Việt Nam khá cao. Chúng ta có nhiều cơ thủ khá hay nhưng họ lại không được thi đấu quốc tế thường xuyên.

Trần Quyết Chiến đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nhận 146 triệu đồng

Lọt vào vòng 16 loại trực tiếp diễn ra lúc 19 giờ tối nay, ngoài cơ thủ Trần Quyết Chiến toàn thắng từ đầu giải còn có Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Trần Đức Minh, Nguyễn Đức Anh Chiến…

Luôn được giới hâm mộ chú ý, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã có trận đấu khá dễ dàng trước Trần Quốc Vinh ở trận đấu vòng knock out vừa kết thúc lúc 21 giờ tối nay. Sau khi dẫn 25/17, Trần Quyết Chiến tung ra series 13 điểm để gia tăng khoảng cách lên 38/17, rồi thắng luôn 40/17 để lọt vào tứ kết vào sáng mai để gặp cơ thủ Đào Văn Ly khi cơ thủ gốc Đà Nẵng đã thắng Vương Minh Thiện 40-38.

Ngoài ra, giải cũng xác định thêm 3 cặp tứ kết khác gồm: Lý Thế Vinh gặp Nguyễn Đức Anh Chiến, Bao Phương Vinh gặp Trần Thanh Lực và Phạm Quốc Thích gặp Nguyễn Văn Phước Hiếu.

GIA MẪN