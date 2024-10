Cơ hội cho kình ngư Việt Nam khẳng định chuyên môn tại giải vô địch quốc gia 2024

Mỹ Tiên sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia 2024 để khẳng định bản thân. Ảnh: MỸ TIÊN

Bắt đầu tìm những con người mới

Ngày 10-10 tới đây, VĐV của môn bơi cả nước bước vào thi đấu giải vô địch quốc gia 2024 được diễn ra tại Đà Nẵng. Sau ASIAD 19 và Olympic Paris (Pháp) 2024, đội tuyển bơi Việt Nam – nơi quy tụ những VĐV hàng đầu của bơi Việt Nam – đã đánh giá được cơ hội tranh chấp chuyên môn trong từng nội dung cụ thể.

Giải bơi vô địch quốc gia 2024 là một trong những lần có sự quy tụ đầy đủ nhất các VĐV hàng đầu của bơi Việt Nam (nam, nữ) trong tất cả các nội dung góp mặt. Đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT) cho biết, giải đấu là cơ sở để thêm một lần đánh giá chuyên môn kỹ lưỡng với các VĐV. Người làm chuyên môn đã biết thực tế chuyên môn của những gương mặt trọng điểm như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên... Giải bơi vô địch quốc gia 2024 chỉ là cơ sở tìm thêm một số gương mặt tạo được đột biến thành tích (nếu có). Bằng không, nhà quản lý vẫn tiếp tục tin tưởng đội ngũ hiện đang có để tiếp tục đầu tư.

Tuy vậy, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng bởi đây là năm cơ sở để thể thao dưới nước Việt Nam tính toán kỹ lưỡng từ đấy tập trung cho nhân tố nào hướng tới đấu trường ASIAD 20-2026 và Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028. Chúng ta đã có tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng giành được kết quả suất chính thức kỳ Olympic năm 2020, 2024. Nhưng để ban huấn luyện đặt mục tiêu cho Huy Hoàng hướng vào giành suất chính thức dự Olympic năm 2028 vẫn chưa khả thi. Hơn 100 VĐV dự giải vô địch quốc gia 2024 là những gương mặt ưu tú nhất của 17 đơn vị cả nước tham gia lần này. Dẫu thế, chưa dự báo nào sớm đưa ra rằng giải sẽ có nhiều nhân tố trẻ tạo được đột biến về thành tích

VĐV phải tiệm cận chuẩn thế giới

Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA) chính thức công bố chuẩn để dự giải vô địch thế giới 2025. Chúng ta đang muốn có nhiều kình ngư vượt chuẩn, được dự giải đấu này.

Theo mức chuẩn công bố, chuyên môn đề ra chuẩn A, chuẩn B với từng nội dung. Đơn cử nội dung 1.500m tự do nam đề ra mức chuẩn để giành suất dự giải vô địch thế giới 2025 là 15’01”89 (chuẩn A), 15’33”46 (chuẩn B). Trước đó, FINA từng công bố mức chuẩn A nội dung này để tranh suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 là 15’00”99 còn chuẩn B là 15’05”49 dành cho nam. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của chúng ta chỉ đạt chuẩn B Olympic trong nội dung này từ kết quả thi đấu ASIAD 19. Nguyễn Huy Hoàng là người gần nhất đạt chuẩn A nội dung 800m tự do nam để dự Olympic Paris (Pháp) 2024 sau khi có thành tích 7’51”44 tại ASIAD 19. Bây giờ, FINA công bố chuẩn A của 800m tự do nam để có suất dự giải vô địch thế giới 2025 là 7’48”66 còn chuẩn B là 8’05”06.

Trên lý thuyết, người làm chuyên môn luôn hiểu VĐV Việt Nam thi đấu giải vô địch quốc gia cần nhất phải vượt ngưỡng bản thân. Thực tế trong chu kỳ huấn luyện, thi đấu, nếu không phải giai đoạn quan trọng, các yếu tố khó làm nên việc VĐV đạt cột mốc cao chỉ số thành tích. Họ giành được kết quả huy chương là phù hợp mục tiêu của đơn vị chủ quản đưa ra tại giải vô địch quốc gia.

Ngành thể thao và bộ môn bơi (Cục TDTT) cùng Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam luôn muốn nhiều kỷ lục quốc gia được vượt qua trong mỗi kỳ vô địch quốc gia tổ chức. Tuy nhiên, để một kỷ lục quốc gia bị phá, trong một nội dung cụ thể, được tổng hòa từ nhiều yếu tố. Vì vậy, người làm chuyên môn bơi không bao giờ lấy các kết quả thi đấu trong nước để so sánh với mức chuẩn mà FINA đề ra bởi tính thời điểm giải đấu quyết định tất cả.

MINH CHIẾN